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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاسبات عين شمس تعلن عن موعد استقبال الأبحاث العليمة استعدادا لمؤتمرها الدولى العاشر في الحوسبة الذكية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


تعلن كلية الحاسبات و المعلومات جامعة عين شمس عن مؤتمرها الدولى العاشر فى الحوسبة الذكية و نظم المعلومات  فى الفترة من 5-7 ديسمبر2021.

و يتم استقبال الابحاث العلمية حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١

ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا اللينك

‏https://drive.google.com/file/d/1RnVEGUrVafIOGOwqnhUs1lbKipTnncJ_/view?usp=drivesdk

كما أعلنت كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس  عن مواعيد  بدء مناقشة مشاريع التخرج يوم السبت الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١.

وأشارت الملية إلى أنه تم دمج امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) مع الامتحانات النهائية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .
 
الجدير بالذكر انطلقت امتحانات الفصل الدراسى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور . محمود المتيني رئيس الجامعة ، وقد قامت اليوم الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات  ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية يرافقها أ.د. هالة مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.
 
وأكدت أ.د. نجوى بدر أن الكلية قامت بتطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب حيث تم تطبق نظام التسجيل الإلكتروني لإثبات حضور الطلاب بعيدا عن الكشوفات الورقية ، كما تم تخصيص مسارات للدخول والخروج منعا للتزاحم ، مع التشديد علي الالتزام بارتداء الكمامة لكل المتواجدين بالكلية ، كما تم التأكد من توفير تهوية ملائمة بلجان الامتحانات مع الحرص علي التعقيم المستمر وتوفير المعقمات باستمرار.

امتحانات جامعة عين شمس أمتحانات الفصل الدراسي لأمتحانات الدكتور محمود المتيني الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة

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