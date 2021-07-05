عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مميش: الملاحة العالمية لديها لائحة أسعار استعنا بها في مفاوضات إيفر جيفن

صدى البلد

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن ما حصلت مصر عليه معنويا وسمعة حول العالم أهم من الأموال التي سنحصل عليها من أزمة السفينة ايفر جيفن.

وأضاف مهاب مميش، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى،  مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الملاحة العالمية لديها لائحة أسعار تم الاستعانة بها في المفاوضات مع مالك سفينة ايفر جيفن.


وأكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تخفيض زمن الإبحار بنسبة 50%، أزمة السفينة إيفر جيفن أثبتت للعالم جدارة قناة السويس كممر ملاحي.

وفي السياق نفسه أشار الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إلى أن قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم ولا يوجد في العالم منافس له.


أنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية " ايفر جيفين"، والمتراكمة بمنطقة البحيرات المرة بالمجري الملاحي للقناة، استعدادا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

من جهتها كشفت مصادر ملاحية، مغادرة السفينة الجانحة، الأربعاء المقبل، يرافقها قاطرتين، ويقوم بإرشادها 2 من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

ووجهت قناة السويس، الدعوة لعدد من الدبلوماسين وكبار رجال الدولة المصرية، لحضور مراسم توقيع عقد  التسوية النهائي، صباح الأربعاء المقبل، بالمارينا الجديدة.

كما كشفت المصادر المطلعة عن حضور السفير الياباني والقنصل الهندي مراسم التوقيع.

من جهته أعلن  متحدث باسم شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المالكة للناقلة العملاقة "إيفر جيفن"، التي كانت جنحت في قناة السويس في وقت سابق من العام الجاري، أنه تم التوصل إلى تسوية مع هيئة قناة السويس.

وأعلنت شركة المحاماة البريطانية "ستان مارين"، والممثلة للملاك وجهات التأمين، مؤخرا أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع لجنة التفاوض في هيئة قناة السويس، تم التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ بين الطرفين".

وكانت الناقلة، وهي من أكبر الناقلات حول العالم، قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية.

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

وطالبت قناة السويس في البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونا.

وعرضت في المقابل الشركة المالكة للناقلة وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار. ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية النهائية.

وكانت الناقلة مستأجرة من جانب شركة "إيفرجرين" التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.

ومنذ تعويم الناقلة، يجري احتجازها في البحيرة المرة الكبرى، التي تفصل الجزء الشمالي من قناة السويس عن الجزء الجنوبي.

 

مهاب مميش قناة السويس إيفر جيفن أحمد موسى الملاحة العالمية

ترشيحاتنا

الري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق سيخلق توترا.. فيديو

اكتشاف 5 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

حسام البدري يطمئن على البرنامج التأهيلي لـ تريزيجيه عقب جراحة الصليبي

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

الرى تكشف موقف مصر بعد خطاب إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.. فيديو

كسر فى عظام الوجه.. إصابه قوية لـ نجم الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

بعد 8 أشهر تحقيقات.. إحالة المتهم باغتصاب وقتل طفل أوسيم للمحاكمة

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

بعد إعلان إثيوبيا بدء عملية ملء السد..مصر تتعهد بالرد في هذا التوقيت

سهرة حمراء.. إعدام طالب الشرطة المفصول وصديقته في جريمة جثة الصحراوي

الملء أمر واقع.. بيان سوداني جديد بشأن سد النهضة

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

تعلقت رقبتها بين القضبان.. امرأة تنقذ طفلة من الموت في موقف بطولي|فيديو

طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ