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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معتز حسين يكشف كواليس تجسيده شخصية "المقدم عاصم" بمسلسل "الاختيار 2"

الفنان معتز حسين
الفنان معتز حسين

أعرب الفنان معتز حسين، عن سعادته بالمشاركة فى عمل مهم مثل الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، وتطرق إلى كواليس تقديم شخصية المقدم عاصم قائد الكتيبة خلال المسلسل أثناء حلوله ضيفاً على الفنانة نشوى مصطفى مقدمة برنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2".

وأضاف أنه تم ترشيحه للمشاركة بالعمل بعدما حقق نجاحاً بمسلسل "جمال الحريم" الذى جسد فيه شخصية رجل كفيف، كما أكد أنها وفور جلسته الأولى مع المخرج بيتر ميمى قال له "المقدم عاصم أهو"، كما أثنى على بيتر ميمى بصورة كبيرة مؤكداً أنه يكتشف فى الممثلين أموراً لا يعلموا بداخلهم.

وتابع حسين حواره مع الفنانة نشوي مصطفى مقدمة برنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة " صدى البلد": “الفنان أحمد مكي شخص لطيف وموهوب ولم يتعامل على أنه نجم ومتواضع للغاية وهو شخص مهذب وخلوق، مشيرًا إلى أنه استمتع جدا بالعمل معه ومع الفنان المهذب كريم عبدالعزيز”.

وشدد على أهمية حلقة فض اعتصام رابعة، مؤكدًا أنها أظهرت للعالم الحقيقة وأن الإخوان جماعة غدر وخيانة وهم من بدأوا بإطلاق النيران على الشرطة، وكشفنا للعالم أكاذيبهم.

تقدم الفنانة نشوى مصطفى الموسم الثاني من برنامج "بنت البلد" على شاشة قناة صدى البلد 2، حيث تنطلق أولى حلقات البرنامج، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء.

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نشوى مصطفى: نجوم مسلسل الاختيار أكثر إبهارا للجمهور

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن أكثر الأوقات سعادة بالنسبة لها عندما تقابل نجومها المفضلين وتراهم رؤية العين.

وتابعت نشوى مصطفي خلال تقديمها برنامج بنت البلد، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2": "أسعد أوقاتي هي رؤية النجوم الكبار على الحقيقة، مردفا: "أكثر النجوم اقترابا من الأضواء وإبهارا للجمهور خلال الفترة الأخيرة هم نجم مسلسل الاختيار".

وتستضيف الفنانة نشوى مصطفى خلال حلقة اليوم الفنان معتز حسين أحد أبطال مسلسل الاختيار 2.

 

الفنان أحمد مكي نشوى مصطفى احمد مكي الاختيار الفنانة نشوى مصطفى كريم عبدالعزيز مسلسل الاختيار 2 نجوم مسلسل الإختيار برنامج بنت البلد الفنان معتز حسين

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