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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوية العامة والفنية عبر هذا الرابط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقدم لـ التنسيق الالكتروني للالتحاق بـ المدارس الثانوية العامة والفنية بدءا من غد الاربعاء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن تنسيق الالتحاق بـ المدارس الثانوية العامة والفنية ، هذا العام تقرر أن يتم (إلكترونيا) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي : الالكتروني المعد لذلك :   tansiksec.emis.gov.eg 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البدء في ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم لـ المدارس الثانوية العامة وكذلك مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته ، وذلك في إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وايماءا إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بشأن تطوير وميكنة كافة الاعمال التي تتعلق بمنظومة التعليم.

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ومن المقرر أن يقوم مديرو إدارات التعليم العام والتعليم الفني، المسئولين عن لجنة التنسيق بالمديريات التعليمية ، بالدخول على نظام إدارة التنسيق الالكتروني وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية ، مع متابعة اعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام والفني وفقا للإجراءات المتبعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم البت في قبول طلبات الطلاب المتقدمين لـ تنسيق الالتحاق بـ المدارس الثانوية العامة والفنية ، من خلال نفس الرابط المشار إليه بعاليه ، وفقا للحد الادنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.


نصائح لطلاب الثانوية العامة 

 

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى،عدة نصائح وإرشادات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.

وقال طارق شوقي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك : " لا تستهلكوا وقتا في الكتابة على التابلت او استخدام notes او تحميل الكتب لأننا سوف نزيل كل ذلك ونتيح فقط الوصول إلى كتب الوزارة من خلالنا اثناء الامتحان.


وتابع وزير التعليم قائلا: "ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت "بقلم رصاص خفيف" وأكد اجابتك النهائية "بقلم جاف اسود او ازرق" قبل تسليم ورقة الإجابة مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح".

وأكد أن وزارة التعليم تقوم   حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية وسوف تستمر طوال الإسبوع الحالي وبالتالي لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها ،لأنها لم تكتمل بعد ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش.

تنسيق المدارس الثانوية التعليم الثانوية العامة والفنية التربية والتعليم التنسيق الالكترونى

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