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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحلال السيارات : إجراءات جديدة لزيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية..فيديو

احلال المركبات
احلال المركبات

قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية ، أن المبادرة حصلت على تخفيضات في أسعار السيارات، مقارنة بنظيرها في السوق المصري.

 

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”  أنه سيكون هناك إجراءات جديدة لزيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات .

وتابع الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة في وزارة المالية، إن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير الماضي للعام الحالي، مضيفا أنها تتيح لأي مواطن مصري لديه سيارة قديمة الحصول علي سيارة جديدة وبناء على شروط معلن عنها وواضحة للجميع.
 

73 ألف طلب

وأكد المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد لـ السيارات المتقدمة في وزارة المالية، أن 73 ألف طلب قدموا و43 ألف طلب ينطبق عليهم الشروط التي أًعلن عنها في المبادرة، مستدركا أنه رفض 4 آلاف طلب ويرجع الرفض من قبل البنوك وبعضهم لا يستطيع سداد الأقساط لأسباب ائتمانية تخص البنوك.
 

وتابع الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة في وزارة المالية، أنه لابد من أن تكون ملكية المواطن للسيارة لا تقل عن عامين.

وأكد الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقدمة بوزارة المالية، أنه سيتم تقنين أوضاع مركبات التوك توك وإصدار التراخيص.

 

وفي سياق آخر، قال أحمد عبد الرازق المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن الوزارة منذ إطلاق المبادرة، وتعمل التسهيل على المواطنين.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن السيارة فى المبادرة تكون بسعر أقل بنسبة 5 لـ 10%، عن الموجودة فى السوق، والدولة هي من تسدد مقدم السيارة، أو ما يسمى الحافز الأخضر.


ولفت إلى أن الدولة تتيح للمواطن تسديد الأموال على مدار 7 سنوات، أو 10 سنوات، وأن الدولة تتحمل قيمة مالية كبيرة من أجل تشجيع المواطنين على الإحلال و التجديد.


وكشف أن المبادرة ليست إجبارية، ولكن هناك أمر هام وهي لن يتم الترخيص للسيارات الأجرة المتهالكة، ولذلك على المواطنين الإسراع فى الحصول على سيارة جديدة.

 

وكشف إنه منذ إطلاق المبادرة في شهر يناير الماضي، وهي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، ووصلت عدد الطلبات حتى الآن إلى 74 ألف طلب، وأن الرئيس السيسي وجه بتوسيع النطاق الجغرافي للمبادرة، وعدم انتظار المرحلة الأولى لمدة 3 أعوام حتى تكتمل، والعمل على إتاحة المجال في المحافظات الأُخرى.

 

وأوضح المتحدث باسم المبادرة الرئيسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن المسألة تتعلق بالبنية الأساسية اللازمة للمبادرة في المحافظات، وهي اتحاد استقبال السيارات القديمة للتخريد، ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

 

وأردف أحمد عبدالرازق: "وبالفعل من المتوقع خلال الفترة القادمة، انضمام بعض المحافظات الأُخرى، وفقاً للتنسيق الذي يتم مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البترول والثروة المعدنية.

 

ونوه المتحدث باسم المبادرة الرئيسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، بأن الطالبات المقدمة يوجد بها الكثير الغير منطبق مع شروط المبادرة، وبعضها تكون البيانات غير صحيحة، مشيراً إلى أن هناك طلبات صحيحة مُقدمة، وتنطبق عليها شروط المبادرة، والتي بلغت حتى أمس (30 يونيو) حوالي 43 ألف طلب.

 

وأشار أحمد عبدالرازق إلى أن لابد من معرفة أن هذه المبادرة تستهدف إحلال السيارات محلية الصُنع.

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