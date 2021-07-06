ورش فنية وحكي للأطفال في ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

في إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بإستغلال كافة الوسائل للإهتمام بالطفل وترسيخ القيم الإيجابية داخله، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث قدم القصر للأطفال ورشة حكي بعنوان "التسامح الديني والحريات الدينية" وقصة "الصلح خير" من تأليف عبد التواب يوسف، و"القائد السمح" تأليف عبد التواب يوسف، بجانب عرض لفيلم عن "التسامح الديني في مصر القديمة".

كما قدم القصر مسابقة ثقافية للأطفال لتنمية الوعي الثقافي لدي الأطفال وتشجيعهم علي الاطلاع، بالإضافة إلى عرض للفيلم الوثائقي قاعدة 3 يوليو البحرية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، وفيلم عن الحفاظ علي المياة وترشيد المياه، ونظم القصر ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "ثورة 30 يونيو ثورة شعب"، وورشة للتدريب على الأداء الحركي والفنون الشعبية مع المدرب خالد نصر الدين حسين، بجانب ورشة أشغال فنية وتدوير للخامات ، وورشة تفصيل عن كيفية عمل جاكت بدلة مدرسة ورسم الباترون الخاص به وفقرات لاكتشاف عدد كبير من مواهب الأطفال .