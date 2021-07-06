استمرار فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي في ثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع الجيزة، في إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باسغلال كافة الوسائل للوصول بالمنتج الثقافي لأكبر عدد من المتلقين ومنها وسائل التواصل الاجتماعى.

نشرت الصفحة الرسمية مقال بعنوان "عمال الوردية" كتبته مي مجدي، قدمت خلاله قراءة فنية لأحد أهم أعمال الفنان حامد عويس الذي يعد واحدا من أهم رواد الواقعية الاجتماعية، الذي عبر خلال لوحته "عمال الوردية" عن معاناة وتعب العمال الكادحين، إضافة إلى فيديو بعنوان "ملكات مصر" قدمته دينا البدوي، تضمن سرد تاريخ لأشهر ملكات مصر الفرعونية، بجانب منشور يلقي الضوء على تدريبات التمثيل والسينوغرافيا بمشروع ابدأ حلمك، وناقش قصر ثقافة البدرشين كتاب بعنوان "التنمية الثقافية" تأليف د. فؤادة البكرى.

أوضح الكتاب مصطلح الثقافة ومعناها باعتبارها المجموعة الكاملة من السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية المميزة التي تميز المجتمع أو المجموعة الاجتماعية، وتشمل جميع أنماط الحياة والحقوق الأساسية للإنسان وأنظمة القيم والتقاليد والمعتقدات، عقد نادي الأدب بقصر ثقافة الجيزة ندوة بعنوان "المقامات الشعبية ووسائل جذب الشعراء للأندية الادبية" أدارها د. ربيع شكري وشارك فيها الشعراء أميرة أحمد، وأحمد شعبان، كما أقام القصر ورشة تدريب على فن الباليه، وتعليم العزف على آلة الفيولينة.

نفذ بيت ثقافة طموه ورشة فنون تشكيلية تناولت التعبير عن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بينما أقامت مكتبة دور التربية الثقافية ورشة تدريبات على الفنون الشعبية لاوبريت "الليلة الكبيرة"، كما نظمت مكتبة البحر الأعظم مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، بجانب ورشة فنون تشكيلية لرسم مناظر طبيعية، وضمن فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي ناقشت مكتبة ساقية مكي الثقافية كتاب بعنوان "ثورة يوليو ايجابيات وسلبيات" تأليف د. رؤوف عباس، الذي يوضح أن الثورات الكبري التي تغير واقع مجتمعاتها وتؤثر في السياسة العالمية علي الصعيدين الاقليمي والدولي، تصبح مثارا لاهتمام المؤرخين وموضوعا للجدل المستمر حولها، ويقدم رؤية موضوعية متوازنة لثورة يوليو مستندة إلى الوثائق الرسمية والمذكرات وخبرة المؤلف بالتاريخ القومي، بالإضافة لعقد مكتبة اطفيح مسابقة فى المعلومات التاريخية، بينما قدمت مكتبة كفر حكيم ورشة حكي دارت حول شارع المعز وتاريخه العريق، وأقام بيت ثقافة صفط اللبن ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" بعنوان آثار مصر.

ناقشت مكتبة سقارة كتاب بعنوان "مصر الفرعونية" تأليف ميريام رزق الله، الذي يعرض الحياة المصرية القديمة وما تميزت به في فنون العمارة، التحنيط، والمعتقدات الدينية، وكذلك ناقشت مكتبة صول كتاب "الغرب وأسباب ثرائه" تاليف د. صليب بطرس، الذي يقدم دراسة واضحة لتطور العالم الغربي منذ العصور الوسطى، ويوضح أن التعددية السياسية والمرونة التي اتصفت بها موسسات الغرب هي سر الثراء غير المسبوق الذي حققته هذا البلاد، وناقشت مكتبة القطوري الثقافية كتاب بعنوان "تلوث البيئة فى مصر المخاطر والحلول" تأليف مبروك سعد النجار، الذي دار حول مخاطر تلوث الهواء والمياه، والتلوث السمعي وآليات الحد منها.