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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة غادة قنديل ومحافظ المنوفية يتفقدان مشروع شارع مصر .. صور

زيارة النائبة غادة
زيارة النائبة غادة قنديل ومحافظ المنوفية

تفقدت الدكتورة غادة قنديل عضو مجلس النواب، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع " شارع مصر " خلف الساحة الشعبية بالباجو، كما تم معاينة الموقع المقترح لإنشاء حديقة نموذجية لأهالي المدينة على مساحة 1000 متر والمطلة على جسر ترعة الباجورية بداية من كوبرى عوض حسن بالباجور.


وصرحت النائبة، بأن مشروع “شارع مصر” داخل المنوفية سيوفر العديد من فرص العمل الجادة للشباب حيث أنه يضم عد من الأكشاك النموذجية.


وأوضحت عضو مجلس النواب أنه تم أيضا افتتاح مشروع صرف صحى أبخاص وعزبة ابو العنين بالباجور وتم متابعه الأعمال الإنشائية لمدرسة تلوانة الابتدائية والإعدادية.


وكان في حضور الجولة، بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، بحضور نائب محافظ المنوفية محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور المحاسب السيد حسن عبد العال، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

المنوفية مجلس النواب محافظ المنوفية الصرف الصحى الشيوخ

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