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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد نادية سيف النصر.. شائعات التخابر طاردتها وتزوجت من هذا الممثل

نادية سيف النصر
نادية سيف النصر

يحل اليوم الثلاثاء ، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة  نادية سيف النصر، ، فعلى الرغم من أنها لم تنل شهرة كبيرة، فقد اقتصر ظهورها على عدة مشاهد صغيرة في أفلام الزمن الجميل، ولم تحصل خلال مسيرتها الفنية على دور البطولة المطلقة، الا أنها كانت تحظي بمكانة عند الكثير من الجمهور.

 

بدايتها ودخولها الفن:

 

ولدت الفنانة نادية سيف النصر بالقاهرة في 6 يوليو 1932، وبسبب حبها للفن لم تكمل تعليمها، واتجهت للمشاركة بأدوار صغيرة في بداية مشوارها الفني.

 

طريقها إلى التمثيل ككثيرين من أبناء جيلها من خلال الفرق المسرحية، إذ انضمت إلى فرقة الريحاني لفترة، ثم فرقة الفنانين المتحدين، وفي عام 1966 اختارها المخرج حسن الإمام لتشارك في فيلمه "هو والنساء" لتؤدي دورًا صغيرًا أمام الفنان رشدي أباظة، وتقدم بعده 11 فيلمًا، أبرزها "القبلة الأخيرة"، "الليالي الطويلة"، "عائلات محترمة"، "المساجين الثلاثة".

 

 

في الأربع سنوات الأخيرة من عمرها وتحديدًا من 1970 حتى 1974 بدأت أعمالها تقل، فلم تشارك سوى في 3 أعمال، هي: فيلم "غروب وشروق" مع الفنان رشدي أباظة والفنانة سعاد حسني عام 1970، وبعده بعامين في 1972 شاركت في مسرحية "الزير سالم" تأليف ألفريد فرج وإخراج رفيق الصبان، وفي نفس عام رحيلها قدمت فيلم "أرملة ليلة الزفاف" مع الفنانة ناهد شريف والفنان كمال الشناوي.

 

 

 

شائعات طاردتها:

 

معلومات المتداولة عن الفنانة نادية سيف النصر قليلة وغير مؤكدة، وبها العديد من الشائعات مثل شائعة عملها مع المخابرات والتي نفاها الناقد والمؤرخ السينمائي محمود قاسم.

 

كما أن الشائعة الثانية متعلقة بزوجها الفنان يوسف فخر الدين، فعلى الرغم من أنه عاش بالفعل فترة من الحزن والاكتئاب بعد رحيلها فجأة في حادث سيارة في العاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 42 عاما، إلا أنه لم يعتزل الفن كما أشيع.

 

وبعد وفاتها قدم "فخر الدين" أكثر من 25 عملا فنيا بين أفلام ومسلسلات، حتى قرر اعتزال الفن، عام 1982، ليستقر باليونان ويتزوج ويقيم عدة مشاريع تجارية حتى وفاته عام 2002.

أعمالها مع زوجها :

شاركت مع زوجها يوسف فخر الدين في فيلمين: "حكاية 3 بنات" مع الفنانة سعاد حسني والفنانة شمس البارودي، و"7 أيام في الجنة" بطولة الفنانة نجاة والفنان حسن يوسف والفنان أمين الهنيدي.

وفاتها:

توفيت  في بيروت يوم 27 فبراير 1974  بعد حادث سيارة هناك ، حيث سبب موتها صدمة كبرى بالنسبة لزوجها يوسف فخر الدين.

 

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