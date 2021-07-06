موسيقى عربية وورش فنية بثقافة المنيا

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها "سهر الليالى، لو بتحبو البلد دى، الحلوة داير شباكها"، تدريب المايسترو أحمد دسوقى، بينما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية التدريب على الرسم وتوزيع الظل والنور علي العمل الفنى .

قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم سينما بعنوان "رسالة للأطفال"، كما عقد بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا"، تحدث عن كيفية الوقاية منه وما هى الإجراءات الاحترازية الواجب توافرها لكى نحمى أنفسنا والمحيطين بنا، كما أعد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا" تناول مشرف النشاط شرح آثار جائحة كورونا الإجتماعية، والعزل المنزلى وآثاره النفسية وماهى الآثار الاقتصادية وآثارها، والحلول التى تلجأ إليها الدولة المصرية لمواجهة هذه الآثار، بينما أقامت مكتبة شم البحرية محاضرة تثقيفية بعنوان "الآثار في محافظة المنيا"، تناول مشرف النشاط أهم الأثار وأماكن تواجدها وكيفية الحفاظ عليها، كذلك ناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتاب بعنوان "المناعة نعمه أم نقمه" من تأليف أحمد أحمد عبد العزيز، ونظم بيت ثقافة العدوة ورشة فنية بعنوان "تصميم لوحات زيتية.