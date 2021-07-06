إستكمال محاكمة 8 متهمين في التخابر مع داعش .. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021، جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع داعش”.

وتضم قضية التخابر مع داعش كلا من معتز توفيق "أبو خالد الشامي، وعمرو يحيي "دودج" ، ومهدي صالح "أبو إيليا" ، وعلي بن يوسف ديزتوف، وخضر دوجييف ، وآلاء إبراهيم هارون ، ومحمد عبدالله باغي ، ومحمد أبو بكر السيد .

واتهمت النيابة العامة المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر “داعش”، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتي سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

واتفق المتهم الثالث وآخران مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر مع داعش، وارتكب جميع المتهمين جريمة تمويل الإرهاب وتلقوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعة الارهابية "داعش".