جنايات الإسكندرية تستكمل محاكمة سفاح الجيزة .. اليوم

تستكمل اليوم محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، محاكمة المتهم "قذافي.ف.ع"، المعروف إعلاميا باسم "سفاح الجيزة"، على خلفية اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية في الإسكندرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس جنايات الإسكندرية، بعضوية كل من المستشارين ميلاد بخيت، وعبد الغني محمد عطا الله، وأمانة سر حسن محمد حسن.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "قذافي.ف.ع" المعروف اعلاميا باسم "سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا، عقب ورود الحكم الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية على خلفية اتهامه بقتل المجني عليها ياسمين.ن.إ عمدا ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمود عوض، وممثلي نيابة المنتزة الكلية المستشارين عبد الله عطا الله سعد، وطارق عبد الكريم، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

وأحالت محكمة جنايات الإسكندرية، "سفاح الجيزة" لفضيلة المفتى وحددت جلسة 5 إبريل الماضي للنطق بالحكم، في اتهامه بقتل سيدة ودفنها أسفل مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة، وذلك للمرة الثالثة التي تحال فيها أوراق المتهم بعدة جرائم قتل.