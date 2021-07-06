نظر إستئناف النيابة على براءة شاب متهم بممارسة الدعارة .. اليوم

تنظر اليوم محكمة مستأنف الاقتصادية استئناف النيابة العامة على براءة شاب متهم بممارسة الدعارة مع فتاة أجنبية بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وتبين من تحريات واقعة ممارسة الدعارة، أنه عقب ورود بلاغ من التجمع الأول مفاده قيام شخصين بالتشاجر معهم، وبالانتقال للفحص ومقابلة المبلّغ، تبين أنه يدعى «و. م. ع.ع»، وتبين وجود شخصين قاموا بالتشاجر معه، وهما «كـ. ا» والثاني «س. ط»، وأفاد المبلغ أنه أثناء تواجده أسفل العقار الذي يتولى حراسته فوجئ بالمشكو في حقهما يحاولان الصعود لشقة سيدة تعيش بمفردها روسية الجنسية سيئة السمعة بهدف ممارسة الدعارة، ويتردد عليها الكثير من الشباب لممارسة الدعارة، وأنه حال قيامه بمنعهما قاما بالتعدي عليه وعلى زميله بالضرب ومحاولة الصعود بالقوة، وأفاد بتواجد شخص آخر داخل شقة تلك السيدة حيث كانت في انتظارهم لممارسة الدعارة.