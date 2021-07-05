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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

جمهور الإسكندرية يشيد باحتفالات الأوبرا المصرية في مئوية مسرح سيد درويش

ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الليلة الثانية من احتفالات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمئوية مسرح سيد درويش والتي انطلقت امس الاحد 4 يوليو وتستمر حتي الخميس 8 يوليو الجاري .

مسرح سيد درويش

بدأت الأمسية بفاصل تضمن مقتطفات غنائية من اشهر الاوبرات العالمية تألق خلالها نجوم فرقة أوبرا القاهرة ومديرها الفني السوبرانو المصرية العالمية ايمان مصطفي بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف أرمينيا كامل و بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر وخرجت في صورة مبهرة لتتاكد ريادة مصر الثقافية والفنية وقدرة الفنانين المصريين علي أداء جميع قوالب وأشكال الفنون العالمية المتنوعة بصورة احترافية.

 

وبرع نجوم فرقة أوبرا القاهرة في أداء اريات من الأوبرات الكلاسيكية حيث قدم الثنائي داليا فاروق وتامر توفيق اغنية من شبح الأوبرا لأندرو لويد ويبر وغنت ليلي ابراهيم ترنيمة حب لمارجريت مونيه والثنائي عزت غانم وسلمي الجبالي , قدما عالم جديد لأن مينكن , رجاء الدين أحمد أدى أغنية غرناطة لأوجستين لارا , جولي فيظي تغنت ب من الأفضل أن تكون الليلة لهنري مانسيني والتمع الثنائي إيمان مصطفي وعمرو مدحت في أغنية معك سأرحل لساتوري وعماد عادل في يازهرة الجبل لورد جرز  ، أمينه خيرت في أغنية الملهي لجون كاندرا  ، وقدم الثنائي جاكلين رفيق والهامي أمين أري النور , كما تغنت مني رفله ب وكان من الممكن ان ارقص طول الليل ، وغني برهان الدين فاروق ( نجوم ) لكلود ميشيل شونبرج واختتم الفاصل الاول برائعة ادوارد دي كابوا ياشمس .

مسرح سيد درويش

حفلات الاوبرا 

وتضمن الجزء الثاني من الحفل مختارات من أشهر الباليهات العالمية منها بحيرة البجع ، رميو وجوليت وكسارة البندق حيث ظهر عارضو الباليه في حاله من التناغم والتوافق الذهني والحركي وتالق الصوليسات في الادوار الرئيسية وهم فالتينا دورا سين واسلام الدسوقي ومريم كارا بتيان وممدوح حسن وذلك وسط تفاعل الجمهور الذي اشاد بالمستوي الفني الراق لفرق دار الاوبرا المصرية وثراء وتنوع برنامج الاحتفالات بالمئوية الذي اجتمع فيها الغناء الشرقي مع فنون الاوبرا العالمية لتتوهج سماء عروس المتوسط بابداعات فنية وثقافية راقيه تظل في ذاكرة التاريخ  .

أنغام تنشر صورة جديدة من حفلها بمسرح دار الأوبرا

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وكانت موسيقي الحجرة قد استقبلت الجمهور في ساحه المسرح الخارجية أمام تمثال سيد درويش الذي ازيح الستار عنه ليلة افتتاح الاحتفالات تخليدا للموسيقار العظيم وانتقل الجمهور إلي قاعة المسرح ليرفع الستار ويكشف عن شاشة ضخمة عرض عليها الفيلم الوثائقي ( مسرح سيد درويش 100 عام من الابداع ) والذي انتجته دار الاوبرا خصيصا إحتفاءا بهذه المناسبة وعلي أجنابها وضعت شاشات صغيرة حملت شعار الاحتفالات بمئوية المسرح .

إيناس عبد الدايم دار الأوبرا مسرح سيد درويش اوركسترا اوبرا القاهرة المايسترو هشام جبر

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