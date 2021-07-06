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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات و أسعار ام جي RX5 موديل 2021 في الكويت .. صور

مواصفات و اسعار ام
مواصفات و اسعار ام جي RX5 موديل 2021 في الكويت

تمكنت شركة ام جي الصينية أن تغزو الاسواق العالمية و العربية بالعديد من الاصدارات القوية، و التي تتنوع بين فئة السيدان، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طراز الـ SUV، و من بينها السيارة MG ZS، و النسخة MG HS، إلى جانب السيارة العائلية ام جي RX5 موديل 2021.

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و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في السطور القادمة مواصفات و اسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2021 في الكويت.

مواصفات السيارة ام جي RX5 موديل 2021 

 

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، بينما تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.5 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.8 لتر، و ذلك عندما تخوص مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

كما تمتعت السيارة ام جي RX5 موديل 2021 بنسخة اخري تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات أيضا، و لكنه ينتج قوة قدرها 221 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية سداسية السرعات، تمنحها أفضلية الانطلاق من وضع السكون 0 حتى 100 كيلومتر في غضون 8.2 ثانية فقط.

 

التصميم الخارجي للسيارة ام جي RX5 موديل 2021

 

قدرت النسبة الخاصة بطول السيارة وفقًا للقياسات الهيكلية نحو 4.545 مم، و عرض يبلغ 1.855 مم، و 1.719 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.700 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 595 لتر، و حصلت من الخارج على شبكات امامية متعددة المقاطع باللون الفضي اللامع، مع مصابيح أنسيابية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالاضافة إلى عجلات رياضية، و اقطاب ثنائية في الناحية العلوية من السيارة، مع سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، و منظومة عادم مزدوجة الاداء، بالاضافة إلى باقة من وسائل الامن و السلامة، و برامج التحكم و الرافهية داخل مقصورة القيادة.

اسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2021 في الكويت 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل  STANDARD 2021محرك 1500 سي سي بسعر 5.099 دينار.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل   COM 2021محرك 1500 سي سي بسعر 5.699 دينار.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل  LUXURY 2021محرك 1500 سي سي بسعر 6.399 دينار.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUX 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 6.699 دينار.

ام جي شركة ام جي RX5 رقم ا قياسي ا موديل 2021 مواصفات السيارة ام جي RX5 موديل 2021 التصميم الخارجي للسيارة ام جي RX5 موديل 2021 اسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2021

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