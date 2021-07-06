جامعة حلوان : نتميز بكلياتنا الفنية المتنوعة وإبدعات طلابها .. وطلاب تربية فنية يبدعون في تقديم فيلم "آن" للتعبير عن تاريخ كليتهم

طلاب تربية فنية حلوان يبدعون في تقديم فيلم "آن" للتعبير عن تاريخ وحاضر كليتهم الفني

جامعة حلوان: مشاريع التخرج تساهم في إنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصري

جامعة حلوان : نتميز بكلياتنا الفنية المتنوعة وإبدعات طلابها





بدأت جامعة حلوان مناقشة مشروعات تخرج السنة النهائية لبكالوريوس بكافة الكليات خاصة الفنية ، وتعد مشاريع التخرج هى تدريب عملى للطلاب على ما تم دراسته خلال فترة الجامعة .

وقد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تتميز بكلياتها الفنية المتخصصة والمتنوعة وابداعات طلابها لاتنتهي في كافة المجالات لما يقدمونه من أعمال تعبر عن الواقع الفنى للمجتمع بطريقة راقية بالإضافة إلى مساهماتهم الابداعية في العديد من المشروعات بالدولة.



وأوضح أن مشاريع التخرج تساهم فى اكتساب المهارات البحثية بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل، مضيفا أن هذه المشاريع تناقش أفكار مختلفة ومتعددة، حيث تجمع بين التعليم والبحث العلمي بما يسهم فى استثمار المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.



كما قد أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة الدائم في دعم الطلاب المبدعين والمبتكرين وتوفير كل السبل والتسهيلات لهم.



وقد ابدع طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان في إنتاج فيلم قصير بعنوان "آن" وهو فيلم إبداعي تحت إشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور محمود حامد عميد الكلية في ظل ماتتمتع به كلية التربية الفنية جامعة حلوان بتاريخ حافل من الريادة والتميز ، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى وهو الأمر الذى يحتاج لمزيد من الوعي المجتمعي بدورها وأهميتها ويحتاج لمزيد من الانتشار عبر وسائل التواصل االاجتماعي ، لما أصبح لها من أهمية بالغة فى عصر المعرفة .



ويشير الدكتور محمود حامد عميد الكلية إلى أن الفيلم نتاج أعمال الطلاب ويجسد واقع الكلية وما عبرت به من مراحل عديدة خلال العقود الماضية، والآن مع ولوج القرن الحادى والعشرين بتطوراته المتسارعة، أصبح الإنسان المعرفى الفاعل في النظام الجديد هو ذلك الشخص متعدد المهارات ، والقادر على التعلم الدائم والإبداع والابتكار والعطاء المستمر لمواكبة التقنيات والمعارف الأكثر تقدماً .

وفى هذا السياق قال الدكتور محمد عبد الباسط الأستاذ بالكلية والمشرف على الطلاب أن الفيلم تم تنفيذه بأبسط الإمكانيات واجتهد هؤلاء النخبة من شباب التربية الفنية فى تقديم الفيلم القصير بعنوان :(( آن )) .. وكلمة آن أو الآن تجسد ذلك الحاضر الدائم ، أى الحاضر الذى يجتمع خلاله طرفى الماضى والمستقبل ، فيشكلان معاً حالة من التجدد والتطور المستمر .. وكلية التربية الفنية منذ نشأتها تؤدى دوراً ريادياً أصيلاً ، خاصة فى ذلك الربط المتجدد بين الأصالة والمعاصره.

وقد ابدع الطلاب فى عرض جانبٍ من رسالة كلية التربية الفنية التثقيفية، وكان حرصهم كبيراً على أن يكون ذلك فى قالب درامى غير مباشر .. بحيث يضيف إلى تلك الجوانب التى يتم تناولها من خلال الإنفوجرافيك والفيديوجراف وغيرها .. ورغم ضيق الوقت إلا أنهم حرصوا على جماعية الآداء وتوزيع المهام واستخراج التصاريح اللازمة وغيرها .. الأمر الذى ينتصر لقيمة العمل الجماعى فى حد ذاته ، حيث يجسد من الناحية التربوية حالة أعمق وأرقى من مجرد منتج .. فهو يسمو بالقدرة على العطاء والتعايش وينتصر للقواسم الإنسانية المشتركة .

الفيلم القصير (( آن )) .. نتاج اجتهاد نخبة من طلاب التربية الفنية تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الباسط، م.م دينا مدكور، كتابة واخراج : أحمد ماهر، تصوير و إضاءة : شادى بهجت، مونتاچ ومؤثرات بصريه : أحمد فتحى، رسوم متحركه : زينب وائل، تمثيل : أحمد ماهر / بسنت حسن / محمد عبدالمنعم / سلام حمدى / عبدالرحمن الشناوى، مساعدين تصوير وإنفوجرافيك : يوسف أيمن / رنا أشرف، ديكور : سيف الدين فخري، بوستر ومطبوعات : أحمد عبدالعزيز، مساعدين إخراج : أحمد فتحي / سيف الدين فخري، ماده علميه : زينب وائل / فاطمه محمود / فرح عامر، بيتر سامر .