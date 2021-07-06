ورشة دوكو تعرض صحة سكان شارع عريان في بنها لخطر الإصابة بالأمراض

اشتكى سكان شارع عريان فى المنشية الجديدة مركز بنها محافظة الدقهلية ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بسبب تضررهم من ورشة دوكو يصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة .

ويقول المواطن تامر السيد في رسالته : نحن سكان العقار رقم 9 فى شارع عريان فى المنشية الجديدة مركز بنها نعاني من ورشة دوكو أسفل العقار ويقوم صاحبها على السيد إسلام بتشغيل أسطوانات الاكسجين و انابيب الغاز و مياه النار التي يصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة، ويصدر عنها مخلفات صناعية كارثية مما يعرض المبنى الى الهدم او الانفجار بالإضافة الى الضوضاء غير المحتملة إطلاقا الصادرة عن المعدات الثقيلة والتي تعمل حتى ساعات متأخرة يوميا. .

ونناشد المسئولين النظر الينا بعين الرحمة وسرعة اغاثتنا حيث ان الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما ان بعض الأطفال يعانون من امراض مزمنة نتيجة المخلفات وعوادم السيارات

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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