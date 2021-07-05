نائب رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة دكتوراة في مجال زراعة الأسنان

ناقش الباحث طبيب الأسنان عبد العزيز كمال محمد أبو عمه، المدرس المساعد بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، رسالة الدكتوراة بعنوان " إضافة العظم الحيوانى مقابل استخدام الألياف الغنية بالصفائح بمفردها أو مخلوطة مع الميتافورمين في التضخيم الأفقي للحافة السنخيه باستخدام شق القمة العظمية لاستقبال الغرسات السنية.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من كل من الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، مناقشا داخليا، والدكتورة جيهان مدكور أستاذ ورئيس قسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان جامعة النهضة ببني سويف، مناقشا خارجيا. والدكتور أسامه محمد مدني أستاذ طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشرفا رئيسا ، والدكتور محمود طه الدستاوي رئيس قسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشرفا مشاركا.

في البداية أظهرت الرسالة تقدما علميا كبيرا في مجالات طب الفم وأمراض اللثة من خلال إجراء التجارب العملية المعملية على عدد 18 مريضا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعة، وقد أظهرت الدراسة تقدما كبيرا على أرض الواقع من حيث توفير الوقت والجهد، إضافة إلى التخفيف عن المرضى.

وأشادت لجنة المناقشة والإشراف بموضوع الرسالة وجهد الباحث، مؤكدين على أن هذه الرسالة تعد إضافة علمية قيمة للبحث العلمي الجاد والفعال في مجال زراعة الأسنان في الفك النحيف بعد عملية التوسيع من خلال الأجهزة الحديثة لضمان وضع ونجاح الزرعات السنيه.



وفي الختام قررت لجنة المناقشة والحكم قبول رسالة الدكتوراة.