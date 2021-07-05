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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. بسمة وهبة تفاجئ الجمهورها بطبق مانجو للرد على العفن الهبابي

بسمة وهبة
بسمة وهبة

فاجأت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها، بعرض طبق مانجو على الهواء، وذلك بعد الأخبار المتداولة عن إصابة محصول المانجو في الإسماعيلية بنسبة كبيرة من فطر "العفن الهبابي الأسود"، الذي أدى إلى تلف المحصول  بنسةب  70%.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، :"ياترى هنشوف الطبق دا هذا العام، أم سنحرم منه، وسيختفى، بسبب الأزمة المتداولة، وما يتردد عن غلاء الأسعار".

وتابعت:" الشعب المصري يعشق المانجو، وحينما أسافر لأولادى أخذ كميات كبيرة من هذه الفاكهة، وهناك أصوات مطمئنة عن أن هذا المرض لن يؤثر على المحصول، ولن يؤثر على الأسعار".

 

بسمة وهبة محصول المانجو 90 دقيقة

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