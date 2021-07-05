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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعلن نقل الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية عن نقل الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة.

 

على أن يبدأ العمل بالمقر الجديد  للإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية يوم الأربعاء الموافق 7/7/2021.

 

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال ، من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات.

 

وإنفاذاً للخطط الطموحة لوزارة الداخلية والتى تستهدف إستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية من وزارة الداخلية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد من هذا المنطق..

الداخلية وزارة الداخلية تصاريح العمل القاهرة القاهرة الجديدة

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