أشرف زكي يكشف أهمية مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

تحدث الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، عن أهمية مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح زكي خلال حواره بقناة "إكسترا نيوز"، أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هي مدرسة بكر تم إنشائها منذ عام ، ويأتي تدشينها لأنه لدينا فنيين متخصصين سواء فنى صوت أو مكياج أو فنى إضاءة فنى أو تصليح آلات موسيقية وعرائيس الماريونت.

وتابع: "كل دول العالم تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني، لأنه يؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب المميز".

وأردف نقيب المهن التمثيلية: "لجأنا لتدشين هذه المدرسة ضمن أفكار جديدة مصر تطرحها من خلال وزارة التربية والتعليم، وتم عمل بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم لتدشين تلك المدرسة.

وأشار نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إلى أن هذه المدرسة تسد عجز كبير للغاية في سوق العمل في المجال الفني سواء في الاستوديوهات والمسارح وكل المجالات الفنية.

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن الدراسة بمدارس التعليم الفني تشمل توفير وجبات غذائية ومنح مكافآت مادية خلال فترة التدريب، فضلا عن الحصول على الاعتماد الدولى الذى يؤهل الطلاب للعمل داخل السوق المحلى والأوروبى.

وأشار إلى أن شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، تشمل حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى، وأنه يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 250 درجة للعام الدراسي 2020 - 2021، لافتا إلى أن تحديد الحد الأدنى للمجموع جاء بعد إجراء دراسة استقصائية لنتيجة الإعدادية، وحساب متوسط المجاميع فى المحافظات المختلفة.

اقرا ايضا:

230 درجة .. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن التفاصيل الكاملة عن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ، التي تعد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح أمام خريجي الشهادة الإعدادية الالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2021 / 2022 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية :

مقر مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية :

محافظة بورسعيد

سنوات الدراسة في مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية : 3 سنوات

تخصصات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية : نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات + تشغيل وصيانة معدات الطاقة + الصيانة الكهربائية

مميزات الدراسة في مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية :

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية

- التدريب العملي اثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي

- توفير الزي المدرسي

- توفير اتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب

شروط التقديم في مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021



- ألا يقل مجموع الطالب في الاعدادية عن 230 درجة



- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القناة (الاسماعيلية - بورسعيد - السويس)



- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في اول اكتوبر 2021

شروط القبول في مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

-أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم



-أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اكاديمية السويدي الفنية والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

وكان قد أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ اطلاقها ، قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها

وقال نائب وزير التعليم : في العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط .

وأضاف قائلا : يتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وهناك مقابلات شخصية يخضع لها الطلاب ، وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وأكمل مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.