ابنة رجاء الجداوي تبكي على الهواء.. وتكشف حالة دلال عبد العزيز

أكدت أميرة مختار، ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، أن والدتها كان يجمعها علاقة صداقة قوية مع الفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة ميرفت أمين.



وقالت في الذكرى الأولى لرحيل والدتها، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة المحور، إن والدتها كانت على علاقة قوية بالفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة ميرفت أمين، مشيرة إلى أنها تحرص دائم للاطمئنان على الفنانة دلال عبد العزيز.

وواصلت:"اطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز باستمرار، من خلال ابنتها دنيا سمير غنائم وادعو لها دائما".

وأجهشت بالبكاء على الهواء: "كانت بتوصيني كتير، وتقولى حبي نفسك، والآن افتقدتها كثيرًا، وافتقدت كل شيء.. فقد كانت كل شيء بالنسبة لي، وارتبطنا ببعضنا كثيرًا".