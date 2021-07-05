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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|الفضلي : المشاريع البيئية والمائية التي تحت التنفيذ بتبوك تتجاوز تكلفتها مليار ريال

المشاريع الزراعية
المشاريع الزراعية

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن منطقة تبوك تضم مشاريع في مجالات المياه والبيئة والزراعة لا تزال تحت التنفيذ تزيد تكلفتها عن مليار ريال وستحظى بمشاريع أخرى, مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ إستراتيجيات البيئة والمياه والزراعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع الاستمرار في إكمال المشاريع وانطلاق مشاريع أخرى.

 

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب تدشين الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، 10مشروعات بيئية ومائية تخدم مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك.

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وأشار إلى أن توجيهات المملكة دائما ما تؤكد على أهمية الوقوف على احتياجات المناطق من الخدمات ومتابعة تنفيذ المشاريع, مفيداً أنه اطلع على عدد من المشاريع والمزارع الرئيسية في منطقه تبوك، والتقى بالأهالي واستمع إلى مقترحاتهم واحتياجات المنطقة.

 

يذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة تفقد عددًا من المشاريع بالمنطقة منها مشروعان للخدمات البيئية بالمنطقة، وهي إنشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك المرحلة الثانية عشر، وكذلك إنشاء خطوط وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك المرحلة الرابعة عشرة، كما قام بجولة على قاع شرورة ومحطة المعالجة، وموقع التشجير الثاني المجاور للمحطة، التي تبلغ مساحته 10 ملايين متر مربع وزرع حتى الآن 350 ألف شجرة كما زار شركة تبوك الزراعية، ومزارع المواطن علي الحمودي إحدى أكبر المزارع بالمنطقة.

 

وعقد اجتماعاً بمنسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، ووحدة المياه بتبوك وحث على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتيسير الإجراءات والعمل على تحقيق توجيهات القيادة الحكيمة، فيما يتعلق بخدمة المواطنين.

اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج منطقة تبوك البيئة والمياه

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