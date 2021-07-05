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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كسر فى عظام الوجه.. إصابه قوية لـ نجم الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

صدى البلد

أثبت الأشعة التي أجراها خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري إصابته بكسر في عظمه الوجه وسيجري خالد الغندور عمليه جراحيه خلال الأيام المقبلة.


وحقق فريق الاتحاد، فوزا قاتلا علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وافتتح الاتحاد، التهديف فى الدقيقة 65 عن طريق خالد قمر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

 

وأدرك الاسماعيلي الهدف التعادل فى الدقيقة 77 عن طريق آري بابل من ركلة جزاء بعد تدخل الفار.

 

ونجح الاتحاد السكندري فى إحراز الهدف الثاني فى الوقت القاتل عن طريق عبدالغني محمد من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

 

وبدأ الفريقان باللعب الهادئ من حيث التمريرات القصيرة فى وسط الملعب.

 

وجاءت كرة مقوسة من مخالفة من الطرف الأيمن عن طريق صبري رحيل أبعدها محمد فوزي حارس مرمى الاسماعيلي فى الدقيقة 5.

 

ونفذت كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر عن طريق محمد صادق الى شكري نجيب سددها قوية ارتطمت بالمدافع فى الدقيقة 17.

 

وفي الدقيقة 26 ، سدد شكري نجيب كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد السكندري.

 

وأهدر الاسماعيلي هدفا محققا فى الدقيقة 39 ، بعد تمريرة رائعة من شكري نجيب إلى فخر الدين بن يوسف يسار منطقة الجزاء، وأرسل كرة عرضية أرضية مرت من أمام شيلونجو بطريقه غريبة.

 

وبهذه النتيجة يقفزالاتحاد السكندري، إلي المربع الذهبي فى المركز الرابع برصيد 41 نقطة بينما تجمد الاسماعيلي فى المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

 

ولعب إيهاب جلال من قبل 12 مباراة أمام حسام حسن فى تاريخ مبارياتهما معا فى مشوارهما التدريبي، فاز إيهاب جلال فى 7 مباريات وتعادل المدربان معا فى 3 مباريات، وفاز حسام حسن فى مباراتين فقط.

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