البرود نضج .. رضوى الشربيني توجه رسالة لـ متابعيها .. شاهد

وجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة لـ متابعيها من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

وكتبت رضوى الشربينى «البرود نضج .. قلة الكلام نضج .. عدم عمل أى رد فعل تجاه حد مضايقك نضج…نضج يأتي بالفراق ».

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تذكرت والدتها الراحلة في ذكري ميلادها بكلمات مؤثرة .

و نشرت رضوى الشربينى صورة تجمعها بوالدتها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت رضوي الشربيني علي الصورة قائلة : زى النهارده كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك…زى النهارده كنت بقولك كل سنه و انتى يا اجدع و احن و اطيب أم فىً الدنيا…زى النهارده كنت بدعى ربنا انه يخليكى لينا و مايحرمناش منك…و النهارده لى أول مره هقولك عيدك فى الجنه يا أمى بس هفضل أقول انك أجدع و أحن واطيب ام لحد ما أموت…ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنه…ويصبرنا على فراقك.

ووجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة مؤثرة لوالدتها في مناسبة عيد الام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت: " أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش أيدك و أقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هديه و ورد و انتى تحضنينى و تتدعيلى".

وتابعت رضوى الشربينى : "أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه و انتى أمى...كل ثانيه وانتى عيدك فى الجنه يا أمى بإذن الله".

و رحلت السيدة هالة أنور -والدة الإعلامية رضوى الشربيني- متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.