محافظ الشرقية يستقبل وفد "رياضة النواب".. ويشيد بدورها في تطوير مراكز الشباب

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي قام بزيارة عدد من مراكز الشباب بالشرقية اليوم في إطار زيارته الميدانية لمحافظتي الشرقية والدقهلية والتي تستغرق ٣ أيام.



ترحيب محافظ الشرقية بأعضاء الوفد البرلماني

وشهد اللقاء ترحيب محافظ الشرقية، بأعضاء الوفد البرلماني، حيث أشاد بدور اللجنة وحرصها علي تفقد أوضاع مراكز الشباب والاندية، ميشرا الي أن الزيارة الاولي من نوعها في استغراق وقت طويل.

كما حرص الوفد علي إهداء المحافظ درع اللجنة تكريما له.

ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر للمحافظ،

وكذلك الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ، لما بذله من جهد خلال موافقته للوفد في زيارته لمراكز الشباب بالمحافظة.



كما وجه الشكر للدكتور محمود عبد العظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، لما يبذله من جهد لاحظه الوفد البرلماني خلال الزيارة.



وقام الوفد البرلمانى اليوم بزيارة عدد مراكز الشباب والاندية بابو حماد والإبراهيمية وههيا، لتفقد اوضاعها.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان وزارة الشباب والرياضة نجحت في تحقيق عائد من الاستثمارات يصل الي ٣ مليار جنيه، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجهوده في ذلك المجال.

وأضاف: النواب والحكومة يكملون بعضهم بعضا بهدف تحقيق مصلحة المواطن في النهاية.

وشدد علي أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليها.



وتابع، ما يتم رصده في الزيارة الميدانية للجنة من مشكلات، سيتم حله عبر اجتماعات اللجنة، عقب الزيارة.

زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات



وأكد أن زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات، وإنما هدفها ايجاد حلول عاجلة للمشكلات الامر الذي يتواكب مع طموح القيادة السياسية.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .