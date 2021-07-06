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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يصاب الأطفال بحساسية الكلاب؟

حساسية الكلاب
حساسية الكلاب

تؤثر حساسية الحيوانات ، مثل الكلاب والقطط ، على 10 إلى 20٪ من الناس في جميع أنحاء العالم ، وقد أصبحت مصدر قلق للصحة العامة يتجنب بعض الآباء وجود حيوانات أليفة في السنوات القليلة الأولى من عمر أطفالهم، ومع ذلك ، إذا كان الحيوان الأليف موجودًا بالفعل في الوقت الذي يولد فيه الطفل أو تبنت كلبًا لأسباب مختلفة ، فمن الجيد معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه الكلاب.

كشف موقع mediacl news today عن أسباب حساسية الكلاب عند الأطفال.
 

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هل يمكن أن يصاب الأطفال بالحساسية من الكلاب؟
 

نعم تمامًا مثل البالغين ، يمكن أن يعاني الأطفال من حساسية تجاه الكلاب والحيوانات الأخرى ومع ذلك ، ليس من الضروري أن يعاني جميع الأطفال من الحساسية.

في بعض الأحيان ، قد تظهر على الطفل أعراض الحساسية لبعض مسببات الحساسية الأخرى ، ولكن قد تخطئ في اعتبارها حساسية تجاه الكلاب لذلك ، من الجيد أن ترى طبيب أطفال لتأكيد السبب الدقيق للحساسية.
 

ما الذي يسبب حساسية الكلاب عند الأطفال؟
 

تم تصميم جهاز المناعة البشري لمحاربة البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، ومع ذلك ، في بعض الأفراد ، قد لا تفرق المناعة بين مسببات الأمراض والعوامل مثل وبر الكلب (الجلد الميت) والفراء واللعاب والبول، يأخذها الجسم على أنها أجسام غريبة ضارة ، أي يسمى الاستجابة المناعية ، مما يتسبب في رد فعل تحسسي، في الغالب ، هو نوع حاد من التفاعل ، مما يعني أنه يظهر استجابة فورية وأعراضًا وعلامات.

لا توجد أنواع مختلفة من الكلاب يمكن أن تكون مضادة للحساسية أو لا تسبب الحساسية، يمكن أن يكون أي سلالة من الكلاب حساسية، فيما يلي بعض مسببات حساسية الكلاب لدى البشر.

يُعتقد أن فراء الكلب يسبب حساسية الكلاب عند الأطفال، لكن الفراء وحده ليس مسؤولا عن ذلك، يمكن أن يحتوي الفراء على بروتينات من وبر الحيوانات الأليفة واللعاب والبول التي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الحساسية.
يمكن أن يحمل الفراء أيضًا مسببات الحساسية الشائعة الأخرى مثل الغبار وحبوب اللقاح، كل سلالة من الكلاب لديها مستوى مختلف من مسببات الحساسية ، ولكن حتى الكلاب الخالية من الشعر قد تسبب الحساسية عند الأطفال .
توجد مسببات الحساسية للكلاب على الأثاث والأرضية والجدران والأسطح الأخرى بالمنزل، يتم لصقها بسهولة على الأسطح مثل الستائر والمفروشات وما إلى ذلك ولا تفقد قدرتها على التسبب في الحساسية لفترة طويلة.
يمكن أن تتواجد مسببات حساسية الكلاب في المنازل التي لا توجد بها حيوانات أليفة حيث يمكن للأشخاص حمل مسببات الحساسية للكلاب على ملابسهم، تنتشر هذه المواد المسببة للحساسية في الهواء عند العناية بالكلب وتربيتهم وما إلى ذلك.
قد تثير المواد المسببة للحساسية التي تترسب على الأسطح مرة أخرى أثناء تنظيف الغبار أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية. بمجرد تعليق المواد المسببة للحساسية في الهواء ، فإنها تميل إلى البقاء هناك ، وبالتالي تسبب الأعراض لفترة طويلة. 
المواد المسببة للحساسية تبقى في المنزل حتى عندما لا يكون الحيوان الأليف في الجوار.
يمكن لنظام تهوية المنزل أو مكيف الهواء أيضًا أن ينشر مسببات الحساسية في جميع أنحاء المنزل، يمكن أن يحدث حتى عندما يقتصر الكلب على غرفة واحدة.
قد يؤدي التعرض المستمر لمسببات الحساسية للكلب إلى الحساسية التحسسية والتقدم إلى رد فعل تحسسي كامل، قد يظهر عليه التهاب الأنف التحسسي أو الربو .

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