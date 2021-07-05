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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يفتتح فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية

أشرف صبحي
أشرف صبحي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ونائباً عن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مساء اليوم فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر إلى يوم الخميس الموافق ٨ يوليو ٢٠٢١.

أكد صبحي في كلمته على أهمية المشروع والذي توليه اهتماماً كبيراً خاصة في ظل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري، والنهوض بهم فكريا وعلميا وثقافياً وبدنيا.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بصفة دائمة ومستمرة بتطوير أساليب التعامل مع الشباب وكيفية تدريبهم بأحدث الأساليب والطرق الحديثة حتي يكونوا مواكبين لما يحدث. على أرض الواقع، موضحاً أن المشروع القومي لتأهيل الشباب يهدف إلى إعداد جيل من أجل خوض انتخابات المحليات، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت كل الشباب المصري التي يلجأ إليها في جميع الأوقات، واستطاعت الوزارة من خلال البرامج المقدمة إلي أن تصل إلي العديد من الشباب في كافة محافظات الجمهورية وتدريبهم وتأهيلهم.

فيما أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ونائبا عن وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسير على نهج الجمهورية الجديدة التي يمثل تكوين وتنمية رأس المال الفكري عصب اقتصاد المعرفة الذي يتيح للدول أن تنتقل من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة .

 الوزارة تؤمن بدمج الشباب في العمل التنموي

وأشار في كلمته إلى أن الوزارة تؤمن بدمج الشباب في العمل التنموي وإطلاق طاقاته وتفعيل آليات مؤسسية لتحقيق الشفافية والتخطيط والتنفيذ التشاركي من خلال المبادرات الشبابية في مجالات النظافة مثل "هنجملها" و مجلس إدارة الشارع " ومعاً لنرتقي "وزراعة الأسطح وغيرها " وكذلك المشاركة في زيادة المعروض السلعي لضبط الأسعار في القرى والأحياء الأكثر احتياجاً "شباب الخير " والمشاركة في وصلات المياه والأسقف "شباب مصر "

ومن المقرر ان تقام عدد من ورش العمل خلال المشروع الذي يهدف إلي تعريف الشباب بالعديد من المفاهيم والأساليب الحديثة ليكونوا نواة قادرين على المشاركة في المستقبل لدعم الوطن في المحليات، حيث جاءت ورش العمل والتي تتضمن "فن التفاوض - المدن المستدامة والذكية


الجدير بالذكر أنه تقام ورش العمل بمشاركة مختصين من كل من الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اكاديمية ناصر العليا، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة،


حضر الافتتاح كل من الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، الدكتورة ايمان  ريان نائب محافظ القليوبية، السادة وكلاء الوزارة مديري مديرات الشباب والرياضة عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبعض اعضاء مجلس النواب عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خالد قاسم وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عبد الفتاح السيسي

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