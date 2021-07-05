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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن توضح محاور بروتوكول التعاون مع مؤسسة حياة كريمة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الاهلى، إن هناك تنسيقا حكوميا مع القطاع المدنى والأهلى والخاص للاستثمار فى توعية المواطنين.

 

وتابع عبد الموجود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:"هذا التنسيق يحقق عدة محاور متعلقة بتنمية الوعى من خلال برامج التوعية المختلفة لوزارة التضامن فى المراكز والقرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.

 

وأشار إلي أن الوزارة تنسق مع مؤسسة حياة كريمة لتنفيذ عدة مبادرات توعية فى القرى التابعة للمبادرة مثل حملة موهبتك حياة التى تهدف إلى تنمية مهارات المواطنين من الشباب والفتيات.

 

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رفع الوعى بقضايا المرأة والطفل.. محافظ أسيوط يلتقى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي

 

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، إطلاق حملة رفع وعي المجتمعات المستهدفة بالقضايا والظواهر التي تشكل خطرًا على الاستقرار الأسري والسلم المجتمعي والتي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة رامونا كنعان مستشار وزير التضامن الاجتماعي والفريق المعاون لها والدكتورة دينا هلال مسئول إعلام الهيئة والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومنار كامل مدير وحدة حقوق الطفل بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة.


كما ترأس المحافظ اجتماع انطلاق الحملة بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والأب متى شفيق مدير مكتب التنمية الايبارشي التابع للكنيسة الكاثوليكية بأسيوط وبمشاركة المسئولين التنفيذيين لمنسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومسئولي مؤسسة حياة كريمة.


وتم خلال الاجتماع استعراض فعاليات وأهداف الحملة التي سيتم إطلاقها بأربع محافظات هي "أسيوط – المنيا – سوهاج – بني سويف" وتستهدف المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسيتم إقامة فعاليات توعوية وخدمية للفئات المستهدفة بالعديد من مراكز الشباب بهدف تقديم الخدمات والتوعية للمستفيدين في مجال "تمكين المرأة ومكافحة الزواج المبكر والصحة الإنجابية والحضانات والطفولة المبكرة".


وأعلن محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، عن دعمه الكامل لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة فضلًا عن تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ حملة رفع الوعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين مؤشرات تنمية الأسرة المصرية لافتًا إلى تقديم التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأحياء والمسئولين التفنيذين لمنسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ومسئولي الحملة بقطاعي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة مشيدًا ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي "وعي" و "2 كفاية" وبرامج مناهضة الزواج المبكر وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية والحضانات.


وأشارت إلى إنه تم التنسيق مع المسئولين التنفيذيين لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة بمديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي فضلًا عن عقد اجتماع مع الجمعيات الشريكة والقاعدية بقرى المبادرة واختيار أماكن لعقد الندوات التوعوية بالقرى على مدار 10 أيام في مجالات مكافحة الزواج المبكر وإلحاق الأطفال بالحضانات والتنسيق لاختيار أماكن التدريب على المهارات الحياتية وتعديل السلوك لمستفيدي تكافل وكرامة فضلًا عن فعاليات نادى الباحثين عن العمل بمشاركة منظومة العمل الدولية والتدريب على بناء قدرات الجمعيات والتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والتدريب على ريادة الأعمال.

التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة اللواء عصام سعد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة التضامن الإجتماعى وزيرة التضامن مؤسسة حياة كريمة المشاركة المجتمعية

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