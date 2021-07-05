حسام البدري يطمئن على البرنامج التأهيلي لـ تريزيجيه عقب جراحة الصليبي

حرص الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، على الاطمئنان علي محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وتواصل المدير الفني للمنتخب اليوم مع اللاعب لمعرفة آخر مستجدات فترة علاجه وتأهيله بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحث المدير الفني للمنتخب اللاعب علي ضرورة التحلي بالعزيمة وروح التحدي للتغلب علي إصابته والشد من أزره وتشجيعه لاكتمال شفاءه أملآ في عودته للملاعب بأسرع وقت والعودة لصفوف المنتخب الوطني في المهمة الصعبة التي سيخوضها الفريق من خلال مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

تواصل دائم بين البدري وتريزيجيه

يذكر أن الكابتن حسام البدري دائم التواصل مع اللاعب في الفترة الماضية لمتابعة حالته أول بأول لاسيما وأن اللاعب يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني منذ توليه مسئولية الفراعنة.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي انجولا والجابون في بداية تصفيات كأس العالم خلال الأجندة القادمة.