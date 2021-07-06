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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة: خدمات بمحيط غلق مطلع الدائري باتجاه المنيب

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية بمحيط إغلاق مطلع الطريق الدائري القادم من الأوتوستراد بمناطق القاهرة باتجاه مناطق المنيب في الجيزة، لتسيير الحركة المرورية.

يأتي ذلك تزامناً مع استكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائري مع محور الأوتوستراد في القاهرة، ضمن مشروع توسعة الدائري.

ويستلزم التطوير تنفيذ غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي في القاهرة ويرغب في الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبرى الحضارات فمناطق الكورنيش.

استقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بمناطق القاهرة بالاتجاهين لوضع الدعامات الساندة لأعمال التوسعية، الاستبقاء على عرض (10) متر بكل اتجاه لخدمة الحركة المرورية الطولي، على أن يتم تنفيذ الأعمال لمدة شهر.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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