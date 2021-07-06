فولكس تطرح طرازا جديدا من النسخة كادي موديل 2022| صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية فولكس فاجن، تألقها داخل السوق العالمي للسيارات، بعد أن أضافت إصدارا جديدا إلى عائلة كادي الشهيرة، الضيف الجديد يحمل اسم بان أمريكانا بإطلالة الجيل الخامس، وقامت فولكس باستبدال النسخة أو لتراك والدفع بالاصدار الجديد، الذي يتمتع بالعديد من اللمسات القوية مع تصميم خارجي مميز.

القوة الفنية للمحرك

تقدم السيارة عبر 3 فئات من المحركات، الاول بمحرك TSI سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصان، بالاضافة إلى محرك TDI ديزل، بسعة 2000 سي سي، متوفر عبر نسختين الاول ينتج قوة 101 حصان، و الاخر 121 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من طراز DSG مكون من 7 نقلات.

وتتوفر السيارة عبر نسخة اختيارية تعمل بمنظومة الدفع الرباعي، مخصصة للنسخة صاحة المحرك ذو سعة الـ 2000 سي سي طراز TDI، مما يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة و مواجهات الطريق المختلفة، بينما تستطيع السيارة أن تستعب حمولة قدرها 679 كيلو جرام للاصدارات المخصصة لنقل الاغراض، بينما تسع لـ 525 كيلوجرام للنسخة الخاصة بالركاب، بينما تصل قدرة القطر للسيارة فولكس فاجن كادي إلى 1.5 طن.

ترتكز السيارة على عجلات يبلغ قياسها 17 بوصة، مع اضواء خارجية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، و شبكات أمامية متعددة المقاطع، بالاضافة إلى بعض الكماليات الداخلية مثل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 10 بوصة.