أودي تستعرض قدرات صاحبة الأداء المنفرد RS7 .. صور

استحوذت شركة أودي الألمانية على مكانة مرموقة وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى اصداراتها القوية و التي تحمل شعار الحلقات المتصلة، و ظهرت وسط اصدارات الصانع الألماني المخضرم النسخة Audi RS 7 Sportback وهي تستعرض قوتها من خلال حزمة فنية عالية الأداء ذات طابع رياضي فريد.

المواصفات القياسية للسيارة لـ اودي RS 7

في بداية الأمر نستعرض سويًا قدرات النسخة القياسية من السيارة المعدلة، حيث زودت بمحرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، سعة 4000 سي سي تيربو، مع سرعة قصوى تصل إلى 280 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 3.9 ثانية.

القدرات الفنية للسيارة المعدلة Audi RS 7 Sportback

يبدو أن أودي تريد أن تبهر محبيها بالعديد من التعزيزات القوية، حيث استندت على محرك من 8 اسطوانات ايضا، ولكن مع قدرات Hybrid Turbos LM990، و نظام عادم من طراز MG Motorsport رباعي الأداء PowerDivison، و منحت اودي هذه النسخة الكثير من القدرات القوية و التي ظهرت من خلال قوة الاحصنة و التي بلغت 1050 حصان، مع 1200 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه الامكانيات القوية تتمكن السيارة في تحقيق قوة انطلاق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 200 كيلومتر خلال 4.63 ثانية، بينما تتسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمني تقدر بـ 2.4 ثانية فقط.

أما عن التصميم الخارجي لـ Audi RS 7 Sportback وظهرت السيارة بمصابيح أمامية حادة تتسم بالشراسة، مع مصابيح خلفية انسيابية، و شبكات أمامية باللون الأسود مع شعار اودي، بينما ترتكز على عجلات رياضية كبيرة الحجم، تدعمها جنوط معدنية مروحية الشكل، و يمكن رؤية علبة المكابح الحمراء من وراء تلك الأضلاع المميزة و التي تجمع بين اللون الفضي اللامع والأسود، مع الكثير من الزخارف و النقوشات والعلامات الرياضية، إلى جانب مفهوم رباعي الأبواب، و سبويلر خلفي أنيق، مع عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي.