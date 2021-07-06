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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبيب يعثر على كرة من الشعر في معدة طفلة

صدى البلد

عثر طبيب على كرة من الشعر تزن كيلو و نصف في بطن طفلة بالغة من العمر 5 سنوات، تعرضت للإغماء بسبب تناول شعر رأسها منذ أكثر من 3 سنوات . 

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن طفلة هندية بالغة من العمر 5 سنوات، أصيبت بالإغماء بعد تكون كرة من الشعر في معدتها بعد سنوات من تناولها لشعر رأسها دون علم والديها بأنها تتسبب في إيذاء معدتها بسبب تناول تلك الكمية الكبيرة من الشعر . 

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أوضح الفريق الطبي المعالج للطفلة، أن الطفلة ظلت سنوات تأكل شعر، حتى تكونت كرة ن الشعر في معدتها تسببت في إصابة الطفلة  بإغماء بسبب زيادة حجمها في معدة الطفلة . 

قال الطبيب المعالج للطفلة، أن الطفلة تناولت شعر رأسها و حينما منعوها من القيام بذلك، قامت بتناول شعر الآخرين مما تسبب في تكون مجموعة هائلة من الشعر في معدتها بسبب تناولها الشعر طيلة 4 سنوات . 

جدير بالذكر ان الفريق الطبي المعالج للطفلة قام باستخراج كرة من الشعر من بطنها تسببت في اصابتها بحالة من الإعياء و التسمم و الإماء في النهاية لشدة الألم الناتج عنها . 

 

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0_PAY-Doctors-remove-HUGE-HAIRBALL-from-five-year-old-girls-stomach-and-it-weighs-over-3lbs (1)
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0_PAY-Doctors-remove-HUGE-HAIRBALL-from-five-year-old-girls-stomach-and-it-weighs-over-3lbs
طبيب الشعر بطن إغماء شعر رأس طفلة

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