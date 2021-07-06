كيف تتعامل في هذه المواقف .. أهم النصائح لقائدي السيارات

يقابل قائدو السيارات العديد من المواقف على الطريق، و التي قد تشكل خطورة كبيرة على حياتهم و من معهم، و لكي ننطلق تحت شعار السلامة أولًا فلابد أن نتبع العديد من النصائح، و التي تؤثر بشكل إيجابي على أسلوب القيادة، و ذلك لنتجنب الكثير من المخاطر و نصل إلى بر الأمان سالمين.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات و كيفية التعامل مع المواقف الخطرة.

– تلف الإطار المفاجئ

لاشك أن اطارات السيارة هي احد اهم الاجزاء داخل المنظومة الحركية، و التي تواجه الكثير من التحديات على الطريق، و لكن من الممكن أن يتعرض قائدي السيارات إلى مشكلة كبيرة وهي انفجاء احد الاطارات اثناء السير على سرعات متفاوته، و في هذه الحالة قد ينزعج قائد السيارة ويقع في خطأ كبير و هو استخدام دواسة الفرامل، و لكن يجب أن يستغنى عنها نهائيًا لتجنب مشكلات الانحراف أو انقلاب السيارة، و يتبع اعلى درجات ضبط النفس، و يبدأ أن يتخذ نقطة امنة على الطريق، و ذلك بعد اعطاء شارة الانتقال و تفعيل خاصية الانتظار.

– الأدوات اللازمة

يجب أن يقتني قائد السيارة العديد من الأدوات اللازمة مثل منفاخ العجلات للطوارئ، و كشاف للرؤية الليلية، و طقم مفاتيح بجميع المقاسات، و حبل متين للجر، بالاضافة إلى كوريك السيارة و لا ننسى أن نطمئن على الحالة العامة للعجلة البديلة، و التي قد تقوم بدور البطولة في العديد من التحديات، إلى جانب كابلات التوصيل الكهربائي، و التي تستخدم في حالة انقطام الطاقة الكهربائية عن السيارة و إمدادها بطاقة جديدة من خلال بطارية سيارة أخرى.

– ارتفاع درجات حرارة السيارة

في كثير من الأحوال يقع قائدي السيارات في مشكلة كبيرة وهي ارتفاع درجة حرارة السيارة، و لكي تتفادى تلك المشكلة يجب أن نطمئن جيدًا على منظومة التبريد و التي تشمل الردياتير و القربة البلاستيكية، بالاضافة إلى مروحة التبريد، و في حالة حدوث تلك المشكلة اثناء السير فلابد أن نتخذ نقطة انتظار امنة على الطريق، و الانتظار قليلًا لحين انخفاض الحرارة ثم تزوديها بالمياه المناسبة ثم مواصلة الرحلة من جديد، و نحذر من فتح غطاء التبريد أثناء ارتفاع درجة الحرارة، حتى لا نتعرض لمشكلات احتراق الجلد و التي تكون في غاية الخطورة.