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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف تتعامل في هذه المواقف .. أهم النصائح لقائدي السيارات

كيف تتعامل في هذه
كيف تتعامل في هذه المواقف .. اهم النصائح لقائدي السيارات

يقابل قائدو السيارات العديد من المواقف على الطريق، و التي قد تشكل خطورة كبيرة على حياتهم و من معهم، و لكي ننطلق تحت شعار السلامة أولًا فلابد أن نتبع العديد من النصائح، و التي تؤثر بشكل إيجابي على أسلوب القيادة، و ذلك لنتجنب الكثير من المخاطر و نصل إلى بر الأمان سالمين.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات و كيفية التعامل مع المواقف الخطرة.

 

 – تلف الإطار المفاجئ 

 

لاشك أن اطارات السيارة هي احد اهم الاجزاء داخل المنظومة الحركية، و التي تواجه الكثير من التحديات على الطريق، و لكن من الممكن أن يتعرض قائدي السيارات إلى مشكلة كبيرة وهي انفجاء احد الاطارات اثناء السير على سرعات متفاوته، و في هذه الحالة قد ينزعج قائد السيارة ويقع في خطأ كبير و هو استخدام دواسة الفرامل، و لكن يجب أن يستغنى عنها نهائيًا لتجنب مشكلات الانحراف أو انقلاب السيارة، و يتبع اعلى درجات ضبط النفس، و يبدأ أن يتخذ نقطة امنة على الطريق، و ذلك بعد اعطاء شارة الانتقال و تفعيل خاصية الانتظار.

 

– الأدوات اللازمة 

 

يجب أن يقتني قائد السيارة العديد من الأدوات اللازمة مثل منفاخ العجلات للطوارئ، و كشاف للرؤية الليلية، و طقم مفاتيح بجميع المقاسات، و حبل متين للجر، بالاضافة إلى كوريك السيارة و لا ننسى أن نطمئن على الحالة العامة للعجلة البديلة، و التي قد تقوم بدور البطولة في العديد من التحديات، إلى جانب كابلات التوصيل الكهربائي، و التي تستخدم في حالة انقطام الطاقة الكهربائية عن السيارة و إمدادها بطاقة جديدة من خلال بطارية سيارة أخرى.

 

– ارتفاع درجات حرارة السيارة

 

في كثير من الأحوال يقع قائدي السيارات في مشكلة كبيرة وهي ارتفاع درجة حرارة السيارة، و لكي تتفادى تلك المشكلة يجب أن نطمئن جيدًا على منظومة التبريد و التي تشمل الردياتير و القربة البلاستيكية، بالاضافة إلى مروحة التبريد، و في حالة حدوث تلك المشكلة اثناء السير فلابد أن نتخذ نقطة انتظار امنة على الطريق، و الانتظار قليلًا لحين انخفاض الحرارة ثم تزوديها بالمياه المناسبة ثم مواصلة الرحلة من جديد، و نحذر من فتح غطاء التبريد أثناء ارتفاع درجة الحرارة، حتى لا نتعرض لمشكلات احتراق الجلد و التي تكون في غاية الخطورة.

قائدي السيارات تلف الاطار المفاجئ الادوات اللازمة ارتفاع درجات حرارة السيارة بطارية سيارة الردياتير

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