لحيازتهم كمية من الهيروين.. تجديد حبس 3 أشخاص على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الهيروين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم .

وكانت تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الهيروين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ومن بينها الهيروين وحيازة الأسلحة النارية.

فقد إشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم فى سيارة ملاكى حال توقفها بجانب الطريق ، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالقاهرة .

مخدر الهيروين وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين ، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ، مبلغ مالى .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة “ الهيروين ”بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات بيع مخدر الهيروين وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .