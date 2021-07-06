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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آداب حلوان تستعد لمناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم إعلام

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كلية الآداب جامعة حلوان لعقد حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بشعبه الثلاث ( الصحافة _ العلاقات العامة والإعلان- الإذاعة والتليفزيون) وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون  التعليم والطلاب، و الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، تحت إشراف الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الاعلام .

وتبدأ مناقشة مشروعات التخرج اليوم الثلاثاء الموافق ٦ يوليو ٢٠٢١ حيث يناقش طلاب شعبة العلاقات العامة والاعلان (٥) مشروعات هامة للغاية وهم مشروع " منقلة" الذى يسعى للتوعية بأهمية التحول الرقمى بوجه عام وفى مجال التعليم بوجه خاص ، هذا بالإضافة لمشروع "بداية " وهو عبارة عن مشروع خدمى للطلاب وزوار جامعة حلوان  فى إطار ابليكيشن  يحمل خريطة تفصيلية عن جامعة حلوان ومعلومات عن كليات وكيانات الجامعة ، ومشروع " عيش سنك" الذى يسعى إلى توعية جميع فئات  المجتمع بمختلف مراحلهم   العمرية بأهمية تعديل الأنماط السلوكية للرقى بالمجتمع ، ويقدم الطلاب أيضا مشروع "كيميت" وهو مشروع يهدف إلى تنشيط السياحة والترويج لأكبر متاحف العالم وهو المتحف المصري الكبير ، بالإضافة لمشروع " تاك توم" و يهدف إلى إحياء احد اهم الفنون الشعبية التى لها تاريخ عميق وهو السيرك القومى .

 

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة لمشروعات طلاب شعبة العلاقات العامة والاعلان من الأستاذ الدكتور ابراهيم والى، الأستاذ هشام سليمان رئيس قنوات دى ام سى الأسبق وصاحب وكالة هانت برودكاست الإنتاج والإعلان، والمهندس محمد السعدى  رئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب للدعاية والإعلان والإنتاج الفنى .

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وتعقد المناقشات بحضور عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة  المعاونة بقسم الاعلام بالجامعة وتتكون لجنة الحكم والمناقشة لمشروعات شعبة الصحافة من الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور ، كما يناقش مشروعات تخرج طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون  الأعلام  خيرى رمضان والأستاذ البرت رئيس قنوات اون وأكسترا نيوز ، د.محمد سعيد محفوظ .

وتعقد المناقشات بقاعة  الدكتور حسن حسنى  بمقر الحرم الجامعى عين حلوان

جامعة حلوان التحول الرقمي مشروعات تخرج الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التعليم والطلاب

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