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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التوحيد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة التوحيد، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2020-2021 في الشهادة الثانوية الأزهرية.

مواعيد امتحانات الأدبي

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 20 يونيو بمادتي الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 22 يونيو، أدي الطلاب الامتحان في مادة النحو .

ويوم الخميس الموافق 24 يونيو، أدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة، ويوم الأحد 27 يونيو أدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم.

ويوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو أدي الطلاب الامتحان في مادة الحديث، ويوم الأحد الموافق 4 يوليو أدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا للمبصرين فقط.

واليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التوحيد ، وفي يوم الخميس الموافق 8 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطقة.

أما في يوم الأحد 11 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم الثلاثاء 13 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الصرف ، وفي يوم الخميس 15 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

وفي يوم الإثنين 26 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 28 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم السبت الموافق 31 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

تفاصيل الامتحان الشفوي
 

يمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون، في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويا فقط، والحديث شفويا، إضافة إلى الحديث تحريريا.

ويعفى الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

الأدبي الثانوية الازهرية التوحيد امتحانات الشهادة الثانوية

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