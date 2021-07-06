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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لشاب قتل موظفة وأشعل النيران في منزلها بقنا

صدى البلد

 

قضت محكمة جنايات قنا ، بالإعدام شنقًا  لشاب بتهمة قتل موظفة و إشعال النيران في منزلها و إصابة نجلتها.

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، و أحمد عبد الحى قورة، و أمانة سر صلاح فراج.

 

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ترجع وقائع القضية للعام ٢٠٢٠، حينما اندلعت النيران بمنزل مني.أ ، مقيمة بقرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا ، وأثناء محاولات إطفاء الحريق عثر علي جثة صاحبة المنزل ، و بها جرح قطعي في الرأس و نزيف في المخ نتيجة كسور في قاع الجمجمة، فيما وجدت نجلتها مصابة بحروق و كسور متنوعة.

 

تبين أن المتهم عبد الرحمن. ح، حاصل علي دبلوم صنايع و توجد صلة قرابة بينه وبين المجني عليها، وحدثت مشاداة بينهما يوم الحادث انتهت بقتلها وسرقة مبلغ مالي بعد رفضها إعطائه مبلغ مالي للتنقيب عن الآثار.

 

أحيلت القضية إلي محكمة جنايات قنا برقم ١١١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ والمقيدة برقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠٢٠ والتي قضت بالإعدام شنقًا للمتهم للقتل العمد مع سبق الإصرار.


 

قنا محكمة جنايات قتل موظفة شاب النيران

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