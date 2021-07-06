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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق بأحد الفنادق بكورنيش الإسكندرية

صورة من الحريق
صورة من الحريق

أخمدت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، حريق نشب بإحدى الفنادق بمنطقة سيدي بشر على كورنيش البحر، شرق المحافظة.

تعود الواقعة، عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية بلاغا بشأن نشوب حريق بإحدى فنادق بكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق المحافظة.

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وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، والتي تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

الاسكندرية إخماد حريق الحماية المدنية محافظة الاسكندرية قوات الحماية المدنية شرق المحافظة

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