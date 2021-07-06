وصفات رضوى الشربيني فى علاج فراغات الشعر

تتعدد وتختلف المشاكل المرتبطة بسقوط الشعر، لكن أكثرها إزعاجًا ما يصاحبها من ظهور ملحوظ لفراغات قد تتطور إلى صلع في منطقة معينة بالرأس، خصوصًا إذا كانت في مقدمة الشعر.



علاج تساقط الشعر

الإعلامية رضوى الشربيني قدمت في برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، وصفة طبيعية تستعملها بشكل دوري ساعدت على إنبات فراغات شعرها من الأمام.



وتعتمد وصفة رضوى الشربيني على عنصرين فقط، وهما فصوص الثوم والليمون.



وتحتوي فصوص الثوم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لشعر صحي، تساعد على تحفيز الدورة الدموية وعلاج مشاكل الشعر مثل التساقط والضعف الذي يؤدي إلى ظهور الفراغات.



مكونات وصفة ملء فراغات مقدمة الشعر:

10 فصوص ثوم مهروسين

3 ملاعق صغيرة ليمون



طريقة التطبيق على الشعر:

تخلط فصوص الثوم المهروس مع الليمون وتوضع على فروة الرأس ويغطى الشعر بالبونيه البلاستيك أو يُلف بفوطة ساخنة، وفوقها كيس بلاستيك محكم الغلق على الشعر، وفي الصباح يغسل الشعر جيدًا بالشامبو.​