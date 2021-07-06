خالد قمر: مواجهة الإسماعيلي صعبة.. ورجولة لاعبي الاتحاد سبب الفوز

قال خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري، إن فريقه حقق فوزا مستحقا على حساب الإسماعيلي، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين بـ الدوري المصري .

وأضاف خالد قمر ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" مواجهة الإسماعيلي صعبة ولم يتعرض للخسارة منذ فترة، ولكننا وضعنا مباراة الدراويش كهدف لنا لتحسين ترتيبنا ودخول المربع الذهبي في الدوري المصري ".

وأوضح خالد قمر :" رجولة لاعبي الاتحاد سبب الفوز على الإسماعيلي، وسنعمل على انهاء الموسم في الدوري المصري ضمن الأربعة الكبار، واستعادة المكانة التي تليق باسمه من أجل المشاركة في إفريقيا".



كما أكد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، أن مباراة الفريق مع الإسماعيلي في الدوري المصري كانت تساوي 6 نقاط والفوز بها كان مهمًا لزعيم الثغر.

قال خالد قمر : روح لاعبي الاتحاد السكندري كانت عالية في المباراة وكرة الهدف التي التحم فيها محمد رزق مع كاستيللو لاعب الإسماعيلي، تعد من أسباب فوز زعيم الثغر، مشيرًا إلى أن المدير الفني قد يطلب بعض الأمور أحيانًا ولا يتم تنفيذها، لكن وجود روح لدى اللاعبين يعوض ذلك.

وتابع أنه يحلم بمشاركة الاتحاد السكندري في بطولات أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق لا ينقصه شيء ويملك لاعبين مميزين وجهاز فني على مستوى عالٍ، لافتًا إلى أنه لا يفرق معه تسجيل الأهداف والأهم فوز زعيم الثغر.

وأتم تصريحاته موضحًا أن خالد الغندور لاعب الاتحاد يجري عملية غدًا الثلاثاء بعد إصابته بكسر في الوجه خلال المباراة.



مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي

حقق فريق الاتحاد السكندري ، فوزا قاتلا علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الاتحاد، التهديف فى الدقيقة 65 عن طريق خالد قمر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الإسماعيلي الهدف التعادل فى الدقيقة 77 عن طريق آري بابل من ركلة جزاء بعد تدخل الفار.

ونجح الاتحاد السكندري فى إحراز الهدف الثاني فى الوقت القاتل عن طريق عبدالغني محمد من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.