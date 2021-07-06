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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصل واللقاح: إنتاج 320 ألف جرعة يوميا من لقاح كورونا.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت الدكتورة "هبه والى"رئيس الشركة القابضة للمصل و اللقاح فاكسيرا، إن المصريين جميعا يشعرون بالفخر لاستطاعة مصر بتصنيع اللقاحات فى ظل جائحة كورونا و تحدى فى محدودية عدد اللقاحات الموجودة على مستوى العالم.

 

أضافت "والى"خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساءdmc"المذاع على قناة "dmc"، أن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة أن تصنع اللقاحات و توفره بكثرة.

 

أوضحت"رئيس الشركة القابضة للمصل و اللقاح"، أن هناك ٣٢٠ ألف جرعة تنتج يوميا و سوف تضاعف كميات الانتاج و ذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء.

 

و تابعت، فى نهاية العام ستصل كمية الإنتاج إلى ٤٠ مليون، مؤكدة أن فى بداية تصنيع اللقاحات وقعت إتفاقية مع نقل تكنولوجيا مع الشركة الصينية المصنعة للقاح و فى هذا الإطار يتم انتاج منتجه مشابه للمنتج الصينى .


لفتت إلى، أن الشركات المصنعة للقاح  تعمل منذ أكثر من ٤٥ يوما تصل ساعات العمل إلى ١٤ ساعة ولا توجد إجازات للعاملين.

 

رئيس فاكسيرا: فريق سينوفاك الصيني موجود بمصر منذ 45 يوما

 

كشفت الدكتورة هبة والي  رئيس مجلس إدارة  الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والقاحات " فاكسيرا " أن المليون جرعة المصنعة من لقاح  سينوفاك " الصيني "  ستكون جاهزة للطرح نهاية أغسطس القادم  موضحة أن الموافقات على الاستخدامات  لن تعتمد إلا على جهة واحدة وهي هيئة الدواء المصرية بعد تأكدها من جاهزية وفعالية الجرعات المصنعة من جهة مراحل التصنيع ونتائج دراسات  الثبات المسرعة قائلة : "ستجري  التقييم وهي من لها الصلاحية الوحيدة لإجازة  الاستخدام في السوق المحلي".

 

وكشفت أن فريق باحثي سينوفاك الصيني  من الشركة متواجد في  شركة فاكسيراً منذ أكثر من 45 يوما مضت ويتعاونون مع الشركة لتسريع عملية الانتاج قائلة: بيشتغلوا 12 و14 ساعة يومياً حتى تكون العمليات الانتاجية والرقابية  بالاضافة  لتدريب الفنين والمهنيين في شركة فاكسيراً لان الهدف في النهاية أن تتماثل العملية الانتاجية لما يتم في الصين  ".

 

وأضافت والي  أن لقاح "سينوفاك " تمت الموافقة عليه من منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي  وحصل على الإجازة للاستخدام شانه شان  لقاح سينوفارم وهذا يعني الاذن بإستخدامه في دول العالم".

 

وعللت إشتراط بعض دول الاتحاد الاوروبي لانواع معينة من اللقاحات  للمسافرين إليها  بما أسمته بسياسات  بعض الدول في  تلقي لقاحات بعينها  وهذا يحدث  وبالتالي على المسافر  أن يطبق سياسات الدولة المتوجه إليها    .

 

وكشفت أن المستهدف من  الطاقة التصنيعية لفاكسيرا فيما يخص تصنيع لقاح سينوفاك الوصول لنحو 40  مليون جرعة مع نهاية العام لكن رئيس الوزراء وجه بضرورة  زيادة ومضاعفة المواد الخهام الداخلة في التصنيع لمضاعفة الجرعات المصنعة  .

 

مؤكدة أن الجانب الصيني في الشركة المصنعة للقاح سينوفاك منحت الموافقة لمضاعفة  المواد الخام بغية الوصول للرقم المستهدف وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتصنيع 80 مليون جرعة بنهاية العام تكفي لتطعيم 40 مليون مواطن ".

وحول جاهزية فاكسيرا لتصدير اللقاح إقليمياً قالت والي : " الاكتفاء الذاتي هو الهدف  لكل مواطن الان ولكن هناك هناك خطة طموحة  عبر التنسيق بين وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتكون مصر مركزاً إقليمياً لدول الاقليم ".

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