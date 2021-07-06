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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أغذية نباتية يجب استهلاكها في موسم الربيع

أطعمة
أطعمة



 

وفقًا لأبحاث السوق ، أفاد ما يقرب من 50٪ من المستهلكين بتناول العديد من المكملات لزيادة دعم صحتهم المناعية. 

 

فيما يلي الأطعمة النباتية التي يجب استهلاكها في موسم ربيع 2021
 

التغذية النباتية لصحة الأمعاء
 

الغذاء النباتي الذي يحتوي على الألياف هو أفضل وقود لأمعائك. لذلك ، فإن اتباع نظام غذائي نباتي يتضمن مجموعة متنوعة من البقوليات مفيد لصحة معدتك وللحفاظ على الصحة العامة لأنه يزيد من تنوع جراثيم البطن. تعتبر صحة الأمعاء مهمة لأنها تعزز امتصاص العناصر الغذائية وتحسين الهضم. تقدم العديد من الفوائد مثل بناء المناعة ، وهواة الصحة في جميع أنحاء العالم في جولة مع الأطعمة الخضراء الفائقة المتوفرة في عام 2021. مجموعة واسعة من خيارات الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الصديقة للأمعاء مثل زبادي اللوز تشبع الحنك النباتي. أيضًا ، يركز تناول النباتات إلى الأمام على الأطعمة بشكل أساسي من النباتات والتي تشمل الخضار والفواكه.

بروتين نباتي
 

أهم مصدر للبروتين لنظام غذائي نباتي هو التوفو وخبز الحبوب الكاملة والخميرة الغذائية والشوفان. توفر البروتينات النباتية المتعددة أمينو كامل للصحة الشاملة. من أهم مصادر البروتين النباتي الكينوا والبازلاء الخضراء. مكملات البروتين المشتقة من النباتات منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وفقًا لـ Fortune Business Insights ، من المتوقع أن تصل أسواق مكملات البروتين النباتية إلى 7.08 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.1 في المائة بحلول عام 2027.
 

اللحوم النباتية
 

يتم تصنيعها باستخدام النبات في المظهر والتذوق والشعور مثل منتجات اللحوم مثال فلافل يتم إعداد هذه المنتجات لنسخ الميزات الموجودة في اللحوم الطبيعية ويتم تقديرها على أنها بدائل للحوم من المتوقع أن تنمو الأعمال التجارية العالمية للحوم النباتية بنسبة 28٪ ومن المتوقع أن تتجاوز 85 مليار دولار بحلول عام 2030 وستجذب شركات اللحوم القائمة على النباتات مجتمعات أكل اللحوم بمجموعة من البروتينات الخالية من اللحوم المناسبة على القناة الهضمية.

توابل نباتية
 

مع ظهور الابتكارات العلمية ، تسعى العديد من شركات المواد الغذائية للتعامل مع ثقافة الأكل النباتية المتزايدة هذا صحيح حتى بالنسبة للانخفاضات المختلفة التي كانت تتكون حتى الآن من منتجات حيوانية أشياء مثل المايونيز النباتي المصنوع من زيت الأفوكادو والمبيضات المنتجة من حليب جوز الهند ستكتسب شعبية على نطاق واسع بعض من المذاق الحلو والخل والبونزو لا تتفاجأ عندما تجد أشياء مثل الصلصات النباتية اللذيذة 100٪ مخزنة على رف في أقرب سوبر ماركت في العام المقبل.

​​الحمص
 

الحمص هو بقول من فصيلة الفصيلة البقولية والفصيلة الفرعية بذور الحمص غنية بالبروتين. من المتوقع أن يتم دمج الحمص في العديد من الأطعمة الشعبية في صورة رمزية غير تقليدية. كما أن كونها خالية من المكسرات يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يعانون من الحساسية الغذائية، سيشهد مصدر كبير للألياف الأساسية والبروتين ظهور الحمص في توليفات لذيذة مثل أرز الحمص ونفث الحمص وما إلى ذلك.

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