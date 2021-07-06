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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تمليس الماء على الملابس بسبب البرد في الوضوء؟ دار الإفتاء ترد

الوضوء
الوضوء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "في فصل الشتاء لا أستطيع الوضوء بغسل اليدين إلى الكوع وما أفعله هو تمليس الماء على الملابس فما الحكم؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز هذا الوضوء شرعا ولا تصح به الصلاة.

وذكر أن هذا الفعل هو حرام شرعا ويعتبر تحايل على أحكام الشريعة ويجب على السائل أن يجتهد في إقامة فرائض الله على الوجه الذي يحب ويرضى.

المسح على الأكمام بسبب البرد

والدي شيخ مسن وأصابه المرض ، ولا يستطيع رفع ملابسه الثقيلة لغسل ذراعه أثناء الوضوء فهل يجوز المسح على أكمامه أثناء الوضوء ؟.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، قائلًا: إذا كان يشق عليه الوضوء فليتيمم، أما أن أقول لك يسقط غسل اليدين فلا أستطيع ان أقول ذلك، فالإنسان إذا شق عليه الوضوء لكبر سنه خاصةً فى فصل الشتاء أو كان مصابًا بمرض لا يستطيع الوضوء فعليه أن يتيمم، ولكن لا يسقط الوضوء من عليه، فهناك بديل أخر للوضوء وهو التيمم.

الوضوء بالمسح على الجورب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم الوضوء بالمسح على الجورب طوال اليوم؟”.

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بالنسبة لـ حكم الوضوء بالمسح على الجورب فيجوز شرعا الوضوء من خلال المسح على الجورب طوال اليوم، طالما التزم بشروط المسح عليه.

وأشار إلى أن شروط المسح على الجورب، بأن يلبس على طهارة كاملة ويكون ساترا لمحل المسح أي من القدمين إلى ما فوق الكعبين.

كيفية الوضوء بالرباط الطبي

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن من جمال ويسر الشريعة الإسلامية بأبنائها أنها تدعو إلى التخفيف ورفع الحرج عنهم، حيث قال تعالى فى كتابه الحكيم:«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».

وأضاف« المركز» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: « كيف أتوضا مع وجود رباط طبي؟»، أن المشقة تجلب التيسير؛ ففى هذه الحالة على المسلم أن يغسل أعضاء الوضوء كما تعود ثم يأتى على العضو الذى عليه هذه الجبيرة أو الرباط الطبي فيبل يده بالماء ويمسح عليه، ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم.

واستشهد فى رده بما ورد في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ». (سورة المائدة:الآية 6).

 

الشتاء تمليس الماء الملابس الإفتاء أحكام الشريعة الوضوء

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