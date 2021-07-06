ابنة رجاء الجداوي تكشف رد فعلها بعد حديث الرئيس لها: عيطت 40 دقيقة

كشفت اميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أنه بعد حديث الرئيس السيسي للراحلة في ديسمبر 2018 وعندما قال لها هتفضلي طول عمرك " شيك " ظلت الفنانة الراحلة تبكي لمدة 40 دقيقة دون توقف وأنها هاتفتها وقتها وعملت على تهدئتها قائلة ك فضلت أققلها ياحبيبتي إهدي " .



تابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الاولى لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي قائلة : " قائلة : " عندما وصلت للمنزل دخلت علينا في أوضهة " الانترية " وحضنتني انا وروضة وقالت لينا اناسعيدة علشانكم وأنا إتكرمت علشانكم وهسيبهالكم العمر كله ".



تابعت : " فعلا فضلت حاسة إنها وسام على قلبها لحد مامتت وقلتلي الرئيس بيبهتم بالرقي وعاوز الفن يبقى دائماً راقي ومحترم ولما يقلي كده يبقى انا نجحت في رسالتي ".