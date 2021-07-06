توقفي عنها فورا.. 7 أطعمة تسبب الصداع

صداع الرأس ألم مزعج يعاني منه كثير من الأشخاص بفئات عمرية مختلفة ولأسباب متعددة، والأطعمة لها دور كبير في زيادة أو تقليل الصداع!



خبيرة التغذية ساندرا مكاري، قدمت مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة سي بي سي سفرة، أبرز الأطعمة التي تسبب الصداع والأعراض التي تنتج عن تناولها.



السكريات



يعتبر الجلوكوز هو المسئول عن توفير الطاقة التي يحتاجها الإنسان، لأداء مهامه اليومية، وعند زيادة مستوياته بالدم بعد تناول الحلويات، يحدث خلل بمستوى الهرمونات بالجسم، ما يتسبب في الإصابة بالصداع.





علاقة أنواع الأطعمة مع أسباب الصداع النصفي waebmd.

أطعمة أخرى تسبب الصداع:

-اللحوم المصنعة.

-كل ما هو معلب.

-الملح الصيني الموجود في الصوصات.

-الجبن القديمة.

-القهوة سريعة الذوبان.

-الإكثار من شرب المنبهات.



وأغلب المذكور في القائمة السابقة يحتوي على مادة التيرامين، وهي مادة تتواجد بشكل طبيعي في الأغذية الغنية بالبروتينات، حيث هناك العديد من الأجبان التي تحتوي على هذه المادة مثل الجبنة الزرقاء والتشدر والموتزاريلا والسويسرية.

علاوة على أن بعض اللحوم تحتوي على مادة التيرامين، خصوصًا المجمدة لفترات طويلة.



أسباب الصداع النصفي وعلاقته بالدورة الشهرية وعلاجه



أعراض تأتي مع الصداع الذي يسببه الأطعمة:

- ألم فى الرقبة

-شعور بالقيء.

-ألم شديد في البطن.



وعمومًا الصداع بجميع أشكاله وأنواعه يحدث أيضا نتيجة عدة عوامل أخرى بعيدًا عن الطعام، على رأسها التوتر والقلق والإجهاد، وغيرها، لكن مع تطور الأبحاث العلمية ثبت أن هذه الأطعمة السابقة قد تزيد من حدته، لذلك يجب التقليل منها قدر الإمكان.