عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقفي عنها فورا.. 7 أطعمة تسبب الصداع

أطعمة تسبب الصداع
أطعمة تسبب الصداع

صداع الرأس ألم مزعج يعاني منه كثير من الأشخاص بفئات عمرية مختلفة ولأسباب متعددة، والأطعمة لها دور كبير في زيادة أو تقليل الصداع!
 

خبيرة التغذية ساندرا مكاري، قدمت مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة سي بي سي سفرة، أبرز الأطعمة التي تسبب الصداع والأعراض التي تنتج عن تناولها.
 

txt

الفرق الموسيقية صداع جديد يؤرق كيم جونغ أون ..سرطان شرير يستحق الإعدام

txt

اللي عنده صداع كَف موسى يعالجه.. محمد رمضان ينشر فيديو من مسلسله

السكريات


يعتبر الجلوكوز هو المسئول عن توفير الطاقة التي يحتاجها الإنسان، لأداء مهامه اليومية، وعند زيادة مستوياته بالدم بعد تناول الحلويات، يحدث خلل بمستوى الهرمونات بالجسم، ما يتسبب في الإصابة بالصداع.

 

علاقة أنواع الأطعمة مع أسباب الصداع النصفي waebmd. 
أطعمة أخرى تسبب الصداع:
-اللحوم المصنعة.
-كل ما هو معلب.
-الملح الصيني الموجود في الصوصات.
-الجبن القديمة.
-القهوة سريعة الذوبان.
-الإكثار من شرب المنبهات.
 

وأغلب المذكور في القائمة السابقة يحتوي على مادة التيرامين، وهي مادة تتواجد بشكل طبيعي في الأغذية الغنية بالبروتينات، حيث هناك العديد من الأجبان التي تحتوي على هذه المادة مثل الجبنة الزرقاء والتشدر والموتزاريلا والسويسرية.
علاوة على أن بعض اللحوم تحتوي على مادة التيرامين، خصوصًا المجمدة لفترات طويلة.
 

أسباب الصداع النصفي وعلاقته بالدورة الشهرية وعلاجه
 

أعراض تأتي مع الصداع الذي يسببه الأطعمة:
- ألم فى الرقبة 
-شعور بالقيء.
-ألم شديد في البطن.
 

وعمومًا الصداع بجميع أشكاله وأنواعه يحدث أيضا نتيجة عدة عوامل أخرى بعيدًا عن الطعام، على رأسها التوتر والقلق والإجهاد، وغيرها، لكن مع تطور الأبحاث العلمية ثبت أن هذه الأطعمة السابقة قد تزيد من حدته، لذلك يجب التقليل منها قدر الإمكان.

اسباب الصداع الصداع الصداع النصفي أطعمه تسبب الصداع اكلات

موضوعات متعلقة

4 أنواع مختلفة من الصداع .. كيف تعرف النوع المصاب به؟

علاج الصداع في رمضان بطرق طبيعية

بسبب الصداع.. امرأة تتلقى 700 حقنة بوتوكس في رأسها.. صور

نصائح سحرية للصائمين .. حسام موافي يكشف أسباب الصداع فى رمضان وطرق علاجه

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات|3436 شركة اعادت تثبيت ملكية علاماتها التجارية في الإمارات خلال 6 أشهر

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

اقعدوا في البيت.. الرسالة الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها (فيديو)

البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على بيرو

لشحن أكثر من جهاز في وقت واحد.. ميزة خارقة في هواتف iPhone 13

اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

مؤشرات حاسمة .. هل يكون رمضان صبحي صفقة القرن المدوية في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ