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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى حجاج: المهرجانات حلوة ومزيكا جديدة الناس حبيتها.. فيديو

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

حل المطرب مصطى حجاج، ضيفا على الإعلامي "عمرو أديب"، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

 

وكشف "حجاج"، عن رأيه في اغاني المهرجانات، قائلا: "المهرجانات أغاني حلوه ومزيكا جديدة الناس حبيتها ونحجت في الفترة الأخيرة".


وأضاف: "الناس كلها بتسمع مهرجانات دلوقتي بس الفكرة أن ممكن يكون فيه كلمات مش كويسه في بعض الأغاني ودا مبدأ الإختلاف فقط"، مردفا: "فيه فنانين بتعمل أغاني مهرجانات حلوه مثل حسن شاكوش وعمرو كمال".

 

مصطفى حجاج يطرح كليب "والله ما ينفع".

 

طرح الفنان مصطفى حجاج اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

أغنية مصطفى حجاج "والله ما ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر علي فتح الله، وتم تسجيلها في استوديو "ام ساوند"، إنتاج "إن جي ميوزيك" هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

 

وتقول كلمات أغنية مصطفى حجاج "والله ما ينفع":"والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلاوه غلبت البقلاوة..وان كان عالغلاوه محدش بيك يتساوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عداوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك و نبصم و نمضي و نفرش طريقك بحنه و مواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللي تشوفه ..هتلقى وش تاني مش عايزك تشوفه ..اسمع مني بطل ما تردش عليا".

أغنية كله شمال:
مصطفى حجاج طرح مؤخرا ديو أغنية "كله شمال" الذي جمعه بوجيه الإسباني، وكتبه الشاعر الغنائي محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، ماستر هاني محروس، فكرة وإنتاج هاني محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.

 

وقبلها طرح حجاج أغنية "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان. 

 

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