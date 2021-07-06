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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمد إبراهيم : قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد .. وحزين لاستبعاد ’’صادق’’ من المنتخب الأوليمبي

صدى البلد

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي رضاه عن آداء لاعبي الدراويش أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم ، والتي خسرها الفريق الأصفر بنتيجة 1 – 2 ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز .

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير بحجم الاتحاد السكندري ومدرب كبير مثل حسام حسن ، ونجحنا في العودة إلى المباراة بهدف إري بابل ، ولكن زعيم الثغر خطف الفوز في آخر الدقائق .


وعن تطور علاقة جلال بالعميد ، فقال : هكذا يجب أن تكون كرة القدم ، فكلاهما مدرب متميز و من أفضل المديرين الفنيين في الكرة المصرية ، سعيد بتطور العلاقة بينهما بعد أن كان هناك خلاف في وجهات النظر خلال الفترة الماضية .

واختتم إبراهيم : عقدت جلسة مع محمد صادق لاعب وسط الفريق قبل مباراة الاتحاد السكندري لمواساته وإخراجه من الحالة النفسية السيئة التي لحقت به عقب استبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي المتجهة إلى طوكيو لخوض دورة الألعاب الأوليمبية ، وأكدت له أن هذه وجهة نظر جهاز فني ، وربما تنضم قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة ، كل شيء وارد .

الاتحاد والإسماعيلي

 حقق فريق الاتحاد، فوزا قاتلا علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الاتحاد السكندري ، التهديف فى الدقيقة 65 عن طريق خالد قمر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الإسماعيلي الهدف التعادل فى الدقيقة 77 عن طريق آري بابل من ركلة جزاء بعد تدخل الفار.

ونجح الاتحاد السكندري فى إحراز الهدف الثاني فى الوقت القاتل عن طريق عبدالغني محمد من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

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