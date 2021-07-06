أمير عزمي مجاهد: هدفي مع السكة الحديد العودة إلى الممتاز .. ولم أشعر بالارتياح في البنك الأهلي

أكد أمير عزمي مجاهد المدير الفني الجديد لفريق السكة الحديد سعادته بتولي تدريب الفريق ، مشيراً إلى أن هدفه هو إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل .

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : نادي السكة الحديد هو الأقدم في الكرة المصرية ، حيث تم إنشاؤه عام 1903 ، وتواجده وسط الكبار في الدوري الممتاز ، أمر طبيعي ، وهو ما سنعمل على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة .

واختتم مجاهد : رحيلي عن الجهاز الفني لنادي البنك الأهلي قرار شخصي ، ولم يكن هناك أي خلافات مع الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال ، فقد عملت مع جلال من قبل في نادي الزمالك ، لكن رحيلي عن الفريق كان قراراً شخصياً فلم أشعر بالارتياح داخل النادي .

رحيل أمير عزمي مجاهد عن جهاز البنك الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، الموافقة على قبول اعتذار أمير عزمي مجاهد، المدرب العام، للفريق الأول لكرة القدم، عن استكمال مهمته مع الفريق نظراً لظروف خاصة به .

وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلي أمير عزمي مجاهد مدرب عام فريق البنك الأهلي علي المرحلة التي تولي فيها المسؤولية.

وأعلن أمير عزمي مجاهد مدرب عام فريق الكرة بنادي البنك الأهلي الاعتذار عن الاستمرار في منصبه بالجهاز الفني لفريق البنك الأهلي .